【假面酒店】木村拓哉輕鬆Carry頹廢Look　新戲髮型原來大有來頭

風靡萬千少女心的男神木村拓哉近日帶着新作《假面酒店》回歸，《假面》三部曲包括《假面酒店》、《假面前夕》及《假面之夜》，是東野圭吾近年的人氣作品。電影《假面酒店》雲集木村拓哉、長澤正美、松隆子、前田敦子等紅星演出，更可以見到木村拓哉首次扮演型警和酒店前台服務員！

千祈唔好錯過木村剪完頭髮望向鏡頭個下近鏡啊！（劇照）

由於《假面酒店》是套頗有懸疑感的電影，戲中分拆開數個故事，除了長澤正美會教你如何「以禮待人」做一名稱職的酒店服務員，而木村會先以型警姿態登場，再打扮成酒店前台服務員，以臥底身份繼續查案。

型到爆嘅木村今次頹Look現身，都未算好崩壞啫。（劇照）

不過木村做臥底之前，要先做一件事，正是要剪頭髮！本來他十分抗拒，不過要扮演好臥底亦無辦法，最後梳出一個最四正的七三分界「大倉cut」，亦是日本傳統酒店大倉酒店中的指定髮型，大倉酒店是於1958年（昭和33年）成立，是一間老牌知名飯店。雖然近年日本酒店業對髮型的限制開始寬鬆，但這個「大倉cut」仍是酒店服務員的王道髮型，最緊要的一點就看落企理、四正，給人一種簡潔、清爽的外觀，給矛顧客正面第一印象，還有專業的感覺。

木村唯一一次最崩壞的髮型......（網上圖片）

木村「大倉cut」Look兼回顧

+ 5 + 4 + 3

大倉酒店至今運作了61年，口啤極好。（劇照）

大倉酒店至今運作了61年，跟與東京帝國酒店、新大谷酒店合稱酒店三大巨頭，而大倉酒店都有積極發展海外事務，阿姆斯特丹、上海、韓國、曼谷、台北，以及最近的澳門等地都有分店，不過早前台北市大倉久和大飯店，曾被踢爆使用食材有問題，如：過期三個月的蝦照煮來上菜、將芋頭發霉削掉削掉和菜刀消毒櫃有蟑螂等等衛生問題，更將檢舉的員工解僱，最終由日籍總經理後藤浩之出面鞠躬致歉，不過仍有曾光顧的客人表示「太嘔心，絕對不會再光顧！」

+ 4 + 3 + 2