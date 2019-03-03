日本電影《假面酒店》卡士冇得輸　東野圭吾肯授權只因木村拓哉？

由「大神」木村拓哉和百變女神長澤正美共同主演的電影新作《假面酒店》，被譽為是近期日本電影最強製作陣容，電影改編自鼎鼎大名的重量級推理作家東野圭吾的同名小說，並請來《HERO電影版》導演鈴木雅之執導，除此之外還集結一票星光熠熠的頂級卡士群，其中包含《HERO》班底小日向文世、日本影后松隆子、AKB48出身的前田敦子、近期大紅的名模菜菜緒等多位大牌卡士加盟，一字排開閃耀程度讓人驚呼「各個主角等級」、「每人都可主演一部日劇或電影」、「簡直神卡士！」

《假面酒店》系列小說在日本創下賣破355萬冊的驚人紀錄，小說甫出版就有眾多公司搶著要翻拍這本推理傑作，但卻耗時了六年時間，才讓企劃案正式啟動。而當中最大的助力莫過於木村拓哉的參與，有了這位大明星的巨星光環加持，才終於讓原著作家東野圭吾點頭答應。由於木村演藝經歷豐富，曾詮釋過各類型的角色，製作團隊認為他一定能演出主角新田浩介那種「特異又固執」的個性，加上刑警是木村從未演過的角色，相信觀眾也會期待看到木村新的一面，因此提出正式邀約，而木村也很想挑戰東野圭吾的改編作品，於是爽快答應接演。

有木村拓哉、長澤正美、松隆子、AKB48前田敦子及菜菜緒等，卡士堪稱近期最強。（《假面酒店》宣傳海報）

木村拓哉在片中飾演為了調查連續殺人案，而偽裝成飯店櫃台的臥底刑警，一人詮釋兩種職業角色，還必須不斷轉換立場，這沒難倒木村，還讓他過足戲癮。而木村彷彿對「角色扮演」上癮一般，在日本上節目宣傳電影時，分別裝扮成洗頭小弟、代課老師，甚至男扮女裝，偽裝成女性觀眾騙倒一堆現場來賓，更狂的是還跑到《航海王》（ONE PIECE）作者尾田榮一郎豪宅當廚師，每次角色扮演不僅讓觀眾驚呼，還讓人大讚其為了宣傳電影而卯足全力的敬業精神，粉絲不禁大讚「大神不愧是大神」，甚至還開玩笑表示「木村玩上癮了」。

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出道多年的木村拓哉不僅維持著對工作的高度熱忱與敬業，還不斷地挑戰自我，這次演出《假面酒店》就在木村的個人事業上再添三筆新紀錄，分別是首次飾演刑警的角色、首次與百變女神長澤正美合作，還有首次挑戰推理小說大師東野圭吾的作品，加上這次為宣傳上節目大玩角色扮演，跳脫過往酷帥形象，拋下偶像包袱，相信木村這塊金字招牌將更加響亮，粉絲們期待大神再創紀錄。

《假面酒店》故事描述在三起連續殺人事件後，警方依現場發現的謎樣數字推測出犯人第四起犯案地點，將發生在一間頂級大飯店。為了防止殺人犯再次犯案，警方於是派出搜查官新田浩介（木村拓哉 飾）前往飯店擔任臥底，與櫃檯人員山岸尚美（長澤正美 飾）一起合力調查，誓言解開殺人真相，並將兇手逮捕到案，阻止悲慘事件再次發生！

【《假面酒店》將於3月21日在香港上映。】

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】