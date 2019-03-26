【鬼影】曬相店老闆話好多鬼相都係P圖　只有一種方法真正影到鬼

靈異照片相信很多人也看過，以現時P圖技術，不難估計是合成相片，但在科學解釋以外，又會否存在一些特殊情況，靈界朋友恰巧被大家拍下呢？15年前一齣泰國恐怖電影《鬼影》，講述的是一名攝影師阿敦(阿南達飾)，他遇上的靈異照片經歷，而曬相店老闆告訴他，只有用寶麗來即影即有相機拍下的鬼照片，才不是造假。現實中確有公司專門製作靈異照片，究竟他們有否遇上真正的靈異照片呢？下文為大家娓娓道來。

《鬼影》中用寶麗來拍攝，才能有機會拍到鬼相。（網上截圖）

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泰國鬼片出名恐怖，而15年前一齣《鬼影》，嚇足觀眾多年，成為不少7、80後的集體回憶，片中的攝影師阿敦，不時拍攝到靈異照片，相中不時出現一個白色人影，之後出現了連串怪事，包括阿敦感到頸梗膊痛，幾位舊同學連環跳樓輕生，而阿敦和女友去詢問靈異照片專家，曬相店的老闆，對方表示大多數靈異照片，也是人工合成，而他亦遇過不能解釋的情況，並說只有用寶麗來即時拍下的鬼相，才不會造假，他的說法原來並非編劇創作，而是真有其事。

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團體相的半個人臉，是鬼相的常用套路。（網上截圖）

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日本傳媒訪問了一間影片製作公司，專門製作靈異照片及影片，售賣給電視台的怪談式節目中播放，製作公司負責人透露，靈異照片最常用的套路，是在三、四人的合照中，加入半張臉或者手腳，最重要是買下相片的版權，避免節目出街後，發生相片版權糾紛，而加入的人頭影像，最合適是用老人家的頭像，恐怖感倍增。負責人說已到過逾500個鬧鬼地點拍攝恐怖錄像，至今仍未遇過鬼魂，要拍到真正的鬼相，只有用即影即有相機，才能避免後期的P圖。

平日常見的靈異照片，大多數是P圖而成。（網上圖片）

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至於電影《鬼影》當然最後真的有鬼，因男主角學生時期的女友被強姦，他不但膽小而未有阻止，更被逼拍下女方裸照，最後女孩受辱自殺。到電影結尾，男主角嘗試用寶麗來拍攝女鬼，卻一無所獲，直至他不慎將相機丟下，才拍到女鬼一直騎在他的肩膊上，嚇得他墮樓入院，雖然大難不死，卻入了精神病院，而女鬼仍舊騎在他身上，直到永遠，而這一幕確實入晒腦，至今《鬼影》仍是數一數二的恐怖泰片。