【八個女人一台戲】周家怡獲林保怡引薦演出︰第一次拍關錦鵬作品

在《八個女人一台戲》中飾演梁詠琪助手「漪蓮」的周家怡，昨日（27日）亦有到場出席電影首映禮及首映禮後的慶祝派對。她透露今次有幸參演，原來有賴好拍檔林保怡的幫助。

周家怡昨日（27日）出席《八個女人一台戲》慶祝活動。（陳順禎 攝）

事源是，當時周家怡正與林保怡拍攝《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》，而關錦鵬導演也有看此劇集。最巧妙的是，原來林保怡跟關導演是朋友關係，於是他順勢就介紹周家怡給關導演認識。當時關導演正籌備《八個女人一台戲》，認識家怡後，關導覺得可以安排一個角色給她演，於是就撮合了這件事。有趣是，林保怡事前並未知自己也有份參演，最終兩人都獲關導賞識齊齊加入演員陣容上，世事就是這麼奇妙。

周家怡透露今次有幸參演《八個女人一台戲》全靠林保怡介紹。（陳順禎 攝）

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當獲告知可以參演電影時，周家怡表示當然十分開心，並表示初時接觸到角色背景時，都覺得角色身世幾可憐，慶幸戲中得到梁詠琪的照顧，令二人關係如兩姐妹一樣。至於這對姐妹又會擦出什麼火花，則留待觀眾自行欣賞。

周家怡表示關導演有一種魔力可以令現場氣氛變得非常和諧，從而令演員在沒有壓力下輕鬆演出。（陳順禎 攝）

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最後，對於首次與關錦鵬導演合作，她大讚關導演有一種力量，可以令現場的氣氛變得好和諧：「所有人都好放鬆，大家演戲就演得好開心。」或者這就是導演成功的魔力。



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