【Mirrors】鏡子殺人恐怖過《猛鬼街》　睇完夜晚唔敢照鏡　

鏡子基本上是家家戶戶都會有的日用品，但對於鏡子的世界，卻或多或少帶給人恐怖迷離的感覺，而鏡子往往亦成為靈異電影的題材。外國有齣恐怖電影《Mirrors》，就是講述惡魔潛伏在鏡子內，而且能利用鏡子殺人，受害者死法仲相當血腥噁心，睇完之後夜晚真係唔敢照鏡。

鏡子內原來隱藏惡魔，更可以用念力殺人。（網上截圖）

【卡拉屋企】90年代懷舊產物 遊戲帶Game Boy家庭必備

電影《Mirrors》是翻拍韓國恐怖電影《鬼鏡》，講述一名離婚後的退役警員，轉行當上了晚更警衛，首日開工到了一處被燒到爛晒的百貨公司，之後發現了一處地下室，當中有著一面巨大鏡子，雖然氣氛陰森恐怖，卻未有怪事發生，但原來鏡內困著一名惡魔，他要尋回昔日的宿主才能離開鏡子，所以威脅晚間的警衛幫手尋找，甚至不惜殺死對方的家人。

鏡中人被血腥殘殺，現實中的人亦會身亡。（網上截圖）

【復仇者聯盟4】國產英雄學足Marvel宇宙 論喜愛度不及港產代表

男主角的親人最先遇害的是胞妹，原來只要有鏡子的地方，惡魔就可以在鏡內殺人，而現實中的人亦會出現相同死法，設定有點似經典恐怖片《猛鬼街》，夢中被殺現實中也會身亡，最終男主角胞妹被撕裂嘴巴，流血不止而死。男主角幾番追查下，知悉百貨公司前身是一間精神病院，當年有一名少女，在裝滿鏡子的房間治療，原來她並非患上精神病，而是被惡魔附身，最後惡魔被驅走並鎖困在鏡子內，惡魔只有尋回當年的宿主，才能附身離開。

+ 2

【多圖】內地限古令女星集體時裝車禍 只有一位美少女避過一劫

為了避開惡魔，男主角將家中所有鏡子打破，但原來任何平面反光物，惡魔也能憑此殺人，最後男主角帶了當年生還，現時已是一名老太婆的宿主重返百貨公司的地下室，最後上演一幕人魔大戰。片中最不合理是惡魔離開了鏡子後，戰力反而不及男主角，最後男主角消滅了惡魔。當觀眾以為雨過天晴，但男主角離開百貨公司時，驟然發現四周景物全是左右倒轉，才知自己已被困在鏡內世界。不少看過該片的觀眾，甚至嚇得不敢晚上照鏡，膽小的朋友，要諗清楚先好睇啦。