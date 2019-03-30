法國新浪潮之母艾麗絲華妲因乳癌逝世　享年90歲　葬禮下周二舉行

號稱「法國電影新浪潮之母」的導演艾麗絲華妲（Agnès Varda）因乳癌在家中去世，享壽90歲。她是1960年代法國新浪潮電影最具代表性導演之一，和杜魯福、高達等地位一般尊崇。她的影片大都以獨特的美學風格，呈現個人獨到觀點，獲得極高評價。 近2年前，她在洛杉磯獲頒奧斯卡終身成就獎，表彰這一生對電影藝術的貢獻，是首位女性導演獲此殊榮，由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）代表對她致上最高敬意。

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勇於挑戰傳統、90歲仍活得像個少女的華妲（點圖瀏覽）↓↓↓

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華妲家人表示她臨終時親友隨侍在旁，稱她是一位很愉悅的女性主義者，也是一位充滿熱情的藝術家。她在作品中不怕探討具有爭議性的話題譬如性愛與死亡，她在男人當家的電影圈內獲得非凡成就，有如女性爭取平權與自我實現的最佳表徵。她的經典代表作《幸福》（Le Bonheur）曾獲柏林影展評審團大獎，《無法無家》（Vagabond）獲威尼斯影展最佳影片金獅獎。

她的丈夫雅克德米是曾執導過經典名片《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg）等的名導，夫妻都在電影圈，卻呈現不一樣的作品風格，德米的作品更類似女性文藝片，安妮華達則冷靜犀利，不時給觀眾深思的空間和無法預料的驚喜。兩人曾經長住洛杉磯，安妮華達卻沒有就此踏進荷李活，仍只拍自己感興趣的內容。她去年以《眼睛相旅行》（Visages Villages）角逐奧斯卡最佳紀錄長片獎，雖未獲獎但在上映時口碑出色、反應佳。她的葬禮預計在法國當地時間下周二舉行。

《眼睛相旅行》劇照（點圖瀏覽）↓↓↓

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