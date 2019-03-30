【小飛象】故事原型經歷令人心酸　被灌酒食硬幣最後更極度勞損！

「小飛象」絕對是家傳戶曉的一個角色，這部經典動畫雖已是1941年的作品，但大家依然對這個角色非常熟悉。真人版電影《小飛象》（Dumbo）由添布頓（Tim Burton）執導，上映後反應不錯，北美優先場票房已超過2000萬。而原來小飛象的故事是源自一隻高超過10尺的非洲大象巨星「Jumbo」，真身更經歷過很多殘忍和不人道的事，最終更被火車撞倒慘死。

真人版電影《小飛象》（Dumbo）由添布頓（Tim Burton）執導，上映後反應不錯。（劇照）

小飛象的故事靈感是取材自一隻身驅龐大的象明星「Jumbo」的經歷，現實中牠的母親被屠殺，牠經歷骨肉分離的心痛。之後被在動物園染病﹑甚至在馬戲團受盡不人道的對待，被迫吃金幣﹑被灌酒等等，一段段的往事都令人很心碎。

《小飛象》（Dumbo）著眼講述小象和金像影帝哥連費夫(Colin Firth)一家的互動，他們的感情亦很感人。（劇照）

親眼看着媽媽被殺死

無論是動畫版還是剛上映的電影版，「小飛象」給大家的感覺都很可愛，怎想到現實中的「Jumbo」當年經歷過的一切竟這樣令人心酸。Jumbo是一隻巨大的非洲叢林大象，於1860年聖誕節在蘇丹出生。之後他在非洲的厄立特里亞被獵人捕獲，並將牠與母親分開，獵人不只拿走了Jumbo母親的象牙，更在Jumbo眼前屠殺了牠的媽媽。

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被灌酒﹑食玩具和硬幣

成為孤兒的Jumbo被轉送到巴黎的動物園，再被轉移到倫敦動物園。1865年，到達倫敦動物園時牠已感染了疾病，視力嚴重受損。後來牠再被美國人P. T. Barnum買走，在馬戲團表演。

在P. T. Barnum的馬戲團中，人們為了鎮靜Jumbo，灌牠飲大量的酒精﹑香檳和威士忌等，久而久之Jumbo開始依賴酒精，最喜歡的食物竟是浸泡在烈酒中的餅乾。跟隨着馬戲團到處表演的過程中，Jumbo需要每天飲威士忌以保持冷靜，他更習慣吃掉遊客扔給他的任何東西，Jumbo死後就被發現，肚裡有數以百個的物件，包括小孩的玩具和硬幣等等。

馬戲團早期的海報，形容大象巨星「Jumbo」是全世界最大的大象。（網上圖片）

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24歲被火車撞倒死亡

Jumbo之所以有這個名字，全因牠的身型很龐大，P. T. Barnum曾聲稱Jumbo是全世界最大的非洲大象，站起來有13尺高。但根據專家早前在外國媒體BBC的紀錄片中，分析過Jumbo骨骼，牠死時應該有10尺6寸。Jumbo身世可憐，24歲時就被火車撞倒當場死亡，對比一般的非洲大象，牠們其實可以有近60至70年的壽命。專家後期分析牠的身體後更發現，Jumbo死時骨骼仍在增長，而且有很大理由相信Jumbo生前因為在動物園等地載人，造成很大的勞損。

專家Sir David Attenborough 曾在紀錄片中，分析大象「Jumbo」的骨骼，發現牠有許多勞損。（網上截圖）

在動物園接待遊容嚴重勞損

團隊發現很多證據，證實這位大象巨星臀部新舊骨骼有異常的分層，「牠有許多壓力和牠日常勞動相應的損傷跡象。」據知，Jumbo在動物園需要載遊行，每次載的數量也不少，「除了臀部位置，膝蓋的部分也看到骨骼上的各種變化，相信只有20多歲的Jumbo，已經很可能遭受與老年相關的關節問題。」專家更指Jumbo的骨頭更像40多歲或50多歲的大象，相信這反映了牠生前的勞動，受過不少痛苦。現實中的Jumbo身型比一般大象體型較龐大，但就沒有記載牠擁有特別大的耳朵，當然也不懂得飛，但在十九世紀很少人見過大象，所以當時他便成為了國際巨星的一個神話，很受歡迎。

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據知，大象「Jumbo」經常要載客，每次載的人數也不少，漸漸令牠落成很大傷害。（網上截圖）