【2019】動畫翻拍真人版電影成趨勢　由《小飛象》睇到《比卡超》

如果說2018是屬於超級英雄片的一年，那麼2019年將會是動畫改編真人版電影的天下，近年各地影壇都出現劇本荒，電影公司於是紛紛向動畫埋手，迪士尼早前以復刻經典的《美女與野獸》成2017最高票房電影，明年再接再厲將一口氣推出4部新作，不過不要以為可以靠數量取勝，還有《比卡超》和《超音鼠》等備受期待的作品，爭奪明年最佳真人版電影！

《阿拉丁》是明年最受期待的真人版電影之一。（劇照）

《阿拉丁》5月



迪士尼經典動畫《阿拉丁》改編自民間故事，自1992年登場以來一直備受觀眾喜愛，所以早前一宣布開拍真人版電影已引來不少質疑的聲音，電影大膽起用非常生面口的Mena Massoud和Naomi Scott分飾阿拉丁和茉莉公主，故事靈魂人物燈神一角則由韋史密夫（Will Smith）演出，但預告片卻一直未見人，早前公開劇照中燈神並非以一貫藍色造型出場更嚇親粉絲，好彩韋史密夫親自寫包單表示戲中一定會見到原汁原味的燈神，相當神秘。

小飛象被迫化小丑妝賣藝。（影片截圖）

《小飛象》3月



預計明年4月上映的真人版《小飛象》請來鬼才導演添布頓主理，令觀眾好奇他會如何將個人風格注入經典溫情故事，從預告片可見，真人版故事大致上跟足原著動畫，小飛象年紀輕輕就被迫跟媽媽分開，之後在馬戲班登場時，更被畫成小丑樣，非常可憐。據知，電影製作了長達3年，除了小飛象外，戲中包括媽媽Jumbo同老鼠仔朋友Timothy的特效都極之精美，有望突破動畫創造另一經典。

《獅子王》完美還原動畫。（影片截圖）

《獅子王》7月



另一迪士尼動畫改編電影《獅子王》同樣將於明年上映，不過比起其他作品，CG作品《獅子王》是沒有真人的真人版電影，但不代表就是另一部動畫咁簡單，新版《獅子王》由大草原、日出到辛巴咆哮一幕不止完美還原動畫，特效細緻到連獅子仔每條毛的動態都清晰可見，配上經典歌曲《Circle of Life》和《Hakuna Matata》，童年回憶即時返晒嚟！

3D版比卡超有種毛茸茸的感覺。（劇照）

《POKÉMON 神探Pikachu》5月



荷里活將日本經典動漫《寵物小精靈》翻拍真人版電影，《POKÉMON 神探Pikachu》改編自2016電子遊戲《名偵探皮卡丘》，一宣布開拍即震驚一眾粉絲，深怕童年盡毀。真人版將故事背景設定於一個人類跟寵物小精靈一起生活的虛構城市，請來《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）配音，比卡超不但擁一口流利英文，抵死聲線跟可愛形象極具反差，而且預告片中見到傻鴨、奇異種子、噴火龍等走到三次元，成功突破超低期望值，獲不少觀眾正評。



Alita的造型勁搶眼。（劇照）

《銃夢：戰鬥天使》2月



以未來作背景的《銃夢：戰鬥天使》改編自90年代日本同名漫畫，由擅長描繪科幻世界的《阿凡達》導演占士金馬倫監製，講述在26世紀，一名博士從廢鐵推中發現失記憶的女性機械合成人「Alita」，後來她在追尋身世的過程中，意識到自己擁有驚人戰鬥力，亦喚醒了她的使命感勇敢對抗邪惡勢力。女主角Alita的一雙招牌大眼甚有「蘿莉」感，卻遭嫌棄放到真人版電影變得違和，不過真實效果如何就要到入場睇過先知。

超音鼠真人版電影的海報令粉絲崩潰。（Twitter圖片）

《超音鼠》年底



其實無論粉絲收不收價，真人版電影都鐵定成下大趨勢，不過相信很多觀眾都想不到連超音鼠都可以改編真人版，《Sonic》預定明年秋天上映，但至今仍未有任何電影片段曝光，直至早前終於公開兩張正式海報，超音鼠以《未來戰士》姿勢登場，雖然未見清晰造型，比例古怪的纖長四肢已引起熱議，但論驚嚇始終不及另一海報中一對藍色的長腿，有粉絲更擺出崩潰姿態跟海報合照，希望電影正式上映時能令大家改觀啦。