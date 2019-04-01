林敏驄為日本電影擔任監製　與《屍殺片場》主濱晴美扮喪屍

林敏驄早前首次執導賀歲電影《如珠如寶》，豬年新春上映收破千萬票房，獲得不少好評，成績不錯。 原來驄哥沒有停下腳步，更衝出香港，應日本導演中田圭邀請，擔任其新作《在夜裡》的監製。

曾參與電影《新宿事件》和《戀戰沖繩》的加藤雅也表示，非常喜愛港產片，希望將來能再次參與香港電影。

林敏驄最近殺到去日本發展，據知他看過劇本後，欣賞故事簡單得來又充滿著感情與激情，就決定應允擔任《在夜裡》的監製。林敏驄更寄語中田圭導演要好好發揮，讓國際觀眾可以看到這套好電影，更親身前往日本京都監督，支持劇組。

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邀請《屍殺片場》女主角參與演出

電影《在夜裡》由日本演員主演，當中包括曾參與電影《新宿事件》和《戀戰沖繩》的加藤雅也，在電影開拍前更獲京都市長接見。他對林敏驄表示非常喜歡港產片，很希望再次參與香港電影的演出，而林敏驄亦大讚加藤的演出，説他把沈默內斂的復仇者角色演譯得非常好。阿驄更特意邀請了《屍殺片場》的女主角主濱晴美參與演出，阿驄一見到她即扮喪屍合照，主濱睛美亦非常驚喜阿驄親自到京都為劇組加油打氣，很欣賞他的真誠態度。

《屍殺片場》女主角主濱睛美非常驚喜阿驄親自到京都為劇組加油打氣，欣賞其真誠和支持日本電影的態度。

欣賞日本劇組的專業團體精神

今次林敏驄在片場亦鬧出不少笑話，把韓國女演員李恩宇誤認為日本人，事關他看到李恩宇把好多難發音的日本對白都背得流利如母語，才搞出這個誤會，同時亦很敬重她的專業。阿驄又話非常欣賞日本劇組的專業團體精神，特別是日本著名攝影大師井出情児，年過70歲在沒有助手協助下，擔起手持攝影，以鏡頭角度説故事，特別是有一場動作打鬥場口，走位特別多，甚至為了畫面效果，井出老師特意跳入冰冷的河川拍攝，讓大師驄不禁對這位攝影大師豎起大拇指讚賞。