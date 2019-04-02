珍妮花露柏絲新戲《Hustles》扮脫衣舞娘頭目　Cardi B首現大銀幕

由美國編劇兼導演Lorene Scafaria執導的電影《Hustles》正在拍攝中，該戲集結了多位紅星，包括珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、Cardi B、Lili Reinhart以及吳恬敏（Constance Wu），這也是饒舌歌手Cardi B首次亮相大銀幕。

該電影的靈感源於2015年《New York Magazine》中，由Jessica Pressler撰寫的一篇名為《The Hustlers At Scores》的文章，它講述了現實中的一群前脫衣舞娘俱樂部員工，聯合騙取華爾街客戶數千萬美元的故事。而電影的背景設定在21世紀初紐約市的金融危機期間。

《Hustles》於上月尾開始拍攝，除了海報中的幾位演員，還有Lili Reinhart、Julia Stiles、Keke Palmer等。（IG圖片）

49歲的珍妮花露柏絲日前在IG曝光了戲中的一個造型，相中的她身穿粉紅色bikini，嘴唇擦有同色唇膏，鼻上架著一副茶色太陽眼鏡，披散著啡色長髮，身材線條緊緻，盡顯性感氣質；在化妝師Scott Barnes上載的另一張照片中，珍妮花露柏絲則披上一件棕色的皮草外套，頗有氣勢。今次她在戲中飾演的角色「Ramona」，是一群前脫衣舞娘的頭目，策劃報復她們的有錢客戶。

雖然珍妮花露柏絲今年即將年滿50歲，不過身材依然非常緊緻，玲瓏浮凸。（IG圖片）

值得一提的是，在成名之前，Cardi B曾經是一位脫衣舞娘，但她從不避忌談論這個話題，甚至表示「一個人跳過脫衣舞，並不代表她無腦」。

Cardi B憑藉出演VH1的真人騷節目《Love&Hip-Hop: New York》而走紅，在音樂方面的造詣不俗，更成為首位有多隻頭位上榜「Billboard」歌曲的女性饒舌歌手，依靠自己的努力取得今日的成就。