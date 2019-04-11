【金像獎2019】袁富華潘燦良相識30載　爭男配角一字記之曰「化」

袁富華與潘燦良，兩個在香港舞台劇界響噹噹的名字，去年在電影界一起發光發亮，更同時獲提名本屆金像獎最佳男配角，被視為鼎頭大熱。 多年來在戲劇圈打滾，見盡高低起跌，兩位加埋超過100歲的「逆流大叔」，視虛名如浮雲，最希望可以像「翠絲」般忠於自己，將畢生興趣做到90歲。 攝影：葉志明

阿燦看著阿Ben演戲時，他還未考上演藝學院，到阿Ben面對工作瓶頸，阿燦正發光發熱，其實人生就是有起有跌，兩位都話要「化」。

時光倒流到N年前，有日沙田話劇團到黃大仙城市當代舞蹈團位的場地公演，負責後台工作的一名小伙子，對舞台劇演出滿懷熱忱，但苦無辦法入行，只能眼巴巴看著舞台上的人做著自己喜歡的事，台上有位業餘演員，比小伙子年長兩歲，日間有份正職，苦惱是否要將興趣變成職業。小伙子羨慕地對一眾演員說：「你們的戲很不錯」，業餘演員對這個人留下印象，後來後來，兩個人由舞台鬥到大銀幕，仲爭埋同一個獎。

《逆流大叔》「黃淑儀」VS《翠絲》「打令哥」，你心水係邊個？

上述故事的兩名男子，正是《翠絲》的袁富華（阿Ben）與《逆流大叔》的潘燦良（阿燦），二人同獲提名本屆香港電影金像獎最佳男配角，阿Ben去年11月在台灣金馬獎拿下同一獎項，阿燦飾演的中年大叔就深得觀眾歡心，然而兩位大熱人選對獎項，就只有一個「化」字。

「哪位獲獎都值得替他高興，有誰不是在這個圈子裡付出很多努力？甚至乎沒提名的都是」阿Ben如是說。阿燦就指出「七分努力、三分運氣」的道理，「要明白我們這種工作很主觀，喜歡與不喜歡、最後拿到多少、幾多人喜歡、討厭，就是運氣。」再努力的人，沒機會就沒出頭，但阿燦認為不夠努力的人，行運都不會行一世，所以做人真的最緊要「化」。

左邊是阿燦，右邊是阿Ben，《人間有情》是兩人首次同台的作品。（網上圖片）

兩人入行多年，同台演出的機會卻是少之有少，第一次要數到24年前，而且是電影不是舞台劇。由高志森執導、杜國威編劇的《人間有情》，找來成班舞台劇拍戲，阿Ben與阿燦都是飾演遮廠工人，兩者戲份相若，不過後者就稍稍搶鏡，因為是情侶檔演出！

電影中阿燦對蘇玉華說：「如果你話一聲愛我，我即刻撼頭埋牆死俾你睇」，原來阿燦是真情演出。（影片截圖）

《人間有情》中蘇玉華先愛謝君豪，阿燦笑笑口說：「係應該鍾意謝君豪嘅…」。（影片截圖）

「他（阿燦）成功追求到一位我頗喜歡的女孩子，都幾『瀨嘢』。」介紹返，阿燦在《人間有情》跟遮廠太子女蘇玉華最後大團圓結局，阿Ben以上一番話當然是戲言，阿燦就話拍這部戲時在追求蘇玉華，仲係「追返」，而戲中蘇玉華先喜歡上飾演間諜的謝君豪，後來才下嫁阿燦，唔…似乎戲裡戲外都是理還亂的狀態。

當年《南海十三郎》沒得獎，很多人都替阿燦感到不值。（影片截圖）

大家最鍾意翻睇的一幕。（影片截圖）

阿燦說自己在影圈的資歷較淺，翻查資料，他拍過7部電影，不計《逆流大叔》，代表作是1997年的《南海十三郎》，阿燦笑說當年一行人出席金馬獎，只有他空手而回，之後都甚少拍戲，到近年才再次於港產片活躍起來。相比之外，阿Ben在影圈算得上多產，參演過47套戲，相信不少影迷都記得他在《喜劇之王》中一句「你唔係外賣仔」，然後…就數到20年後《翠絲》的「打令哥」，「當年《人間有情》個個都話好，但完全沒有提名，是我做人不好？還是演戲不好？不知道，不會找到原因。」

兩人異口同聲說，誰得獎都會真心送上祝福，是劇場工作者的善良。

+ 5 + 4 + 3

兩個人在不同時間迎過高峰，又克服過無數低谷，阿Ben說曾一心要出去闖，卻換來焦頭爛額；阿燦就話自知年輕時的性格不適合這個圈子，有過去才成就今天，「如果30歲時擁有50歲的智慧就很好」，但大家都知時光不會倒流。

對比獎項，兩人異口同聲話更希望以畢生的職業、興趣去影響其他生命，「做一些這個時候適合做的事，做一些令社會變得更好的事，這樣去工作是最珍惜以後的時間」。

鳴謝

場地提供：Hotel VIC 海匯酒店

袁富華服裝：flowermountain 山霧花野