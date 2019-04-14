【金像獎2019】周秀娜超低胸露臍晚獎亮相　盼能與周潤發二人合照

周秀娜（Chrissie）今日（14日）以一身白色性感低胸長裙出席《第三十八屆香港電影金像獎頒獎典禮》，她笑言胸前其實有一層薄紗，所以感覺非常之安全。

周秀娜（Chrissie）於金像獎擔任頒獎嘉賓，共頒發「最佳美術指導」及「最佳服裝造型設計」兩個獎。（陳順禎攝）

Chrissie笑稱自己為了穿這條裙下了很多苦功：「今日都好節制，淨係食咗個蘋果，前嗰幾日嘅食量有比平時節制多啲，因為之前都毫無節制，呢個禮拜都會食得清淡啲。盡量希望唔好見到啲唔應該見到嘅嘢，例如肚臍側邊啲肥肉咁！」至於完了金像獎，Chrissie毫不猶豫說：「食啦梗係！依家好想食拉麵！」

Chrissie戴上價值七位數字的紅寶石頸鏈及耳環，與低胸白色晚裝相當合襯。（梁碧玲攝）

擔任頒獎嘉賓的Chrissie笑指，今晚的最終目標是要與發哥（周潤發）影合照：「我今晚其實好想見到發哥，我之前未見過佢，淨係喺電視度見過佢！之前有個朋友出街見過發哥，仲話坐咗係佢隔離仲selfie咗一張，所以我就覺得點解呢啲機會唔係我！」

Chrissie笑言入行多年未見過發哥，希望今晚能與他合照。（梁碧玲攝）