【金像獎】影后曾美慧孜捱過十年低潮　：每星期只花幾百蚊

曾美慧孜（小美）憑電影《三夫》在《第三十八屆香港電影金像獎頒獎典禮》獲得「最佳女主角」殊榮，首度入圍就贏得金像影后寶座。她昨晚（14日）在慶功宴接受《香港01》訪問時稱收到很多的祝福感到相當幸福：「我收到有1000多條訊息，好像從來沒有這麼多人找過我！我有在後台見到媽媽，她（完結後）馬上過來找我，我瞬間就抱住了媽媽。」

小美坦言得到這個獎項的肯定對她來說非常重要，因為她在2007到2017年之間經歷了長達10年的低潮期，令她曾一度想放棄：「那是我人生非常低谷的時候，就只是呆着，有試圖去留學，所以經歷了非常艱難的低谷期。當時有想過要不要做其他跟表演有關的（工作），但發現表演是我唯一擅長的事情，還是沒有放棄過演戲。」她笑言當時收入不多，經濟上很有困難，不過卻養成了「慳住使」的習慣：「幸好我花得不多，我現在也花得不多，我可能每個星期都只花幾百塊錢而已，現在也是！（可以嗎？）你不買東西其實正常地生活不會太貴！」

現已榮升影后的曾美慧孜坦言，工作的確比以前多，相信收入都會比現在可觀。（陳順禎攝）

她表示正在洽談一部做打女的電影，現在還在訓練當中，要準備了才能開拍。（陳順禎攝）

小美表示非常希望能與梁朝偉合作，同時亦是她少女時期的夢想：「當時我在放映廳，在播《花樣年華》，當時也沒有地方呆，所以在放映廳裏看了7、8次《花樣年華》，又是學生沒有什麼錢，是我少女時期非常美好的一天，所以我想，假如能當演員一定要與梁朝偉先生合作！（梁朝偉先生是令你想做演員的原因嗎？）哈哈，不是，想當演員因為比較害怕孤獨，表演的時候能讓我有種安全感。」