【金像獎2019】惠英紅二度奪最佳女配角　「要支持新導演新演員」

香港影壇盛事《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》今日（14日）舉行，典禮開始將近2小時，終於頒發到最佳女配角，提名名單包括《G殺》黃璐、《紅海行動》蔣璐霞、《逆流大叔》余香凝、《無雙》周家怡和《翠絲》惠英紅。最終由惠英紅二度奪得最佳女配角，成為他第五個金像獎獎座。

張繼聰笑問阿Sa：「你提名過女配角未啊？（未啊。）不過佢好叻，次次都係提名女主角！」（影片截圖）

「最佳女配角」由張繼聰和阿Sa頒發，兩人由星座講到生肖推算誰人獲獎機率最高，當講到山羊座時，阿Sa笑說張繼聰都是山羊座，可以考慮一下，不過張繼聰直言：「呢個係女配喎，你睇我咁多鬚都知啦！」因為近日張繼聰非常努力健身，阿Sa一邊摸他的胸笑說：「見到你上圍咁豐滿啊嘛！」

紅姐二度奪得「最佳女配角」。（影片截圖）

而「最佳女配角」一獎由紅姐奪得，紅姐先後5次入圍金像獎最佳女配角，二度奪得「最佳女配角」，紅姐上台發表感言：「多謝金像獎、評審、天下一公司、《翠絲》團體、黑仔、舒琪同埋我自己，呢幾年我多咗機會拍多咗戲，因為我一定會支持新導演、演員，因為我抵得諗，好希望香港電影可能好似以前年產400部，有各式各樣的電影，可以百花齊放，咁樣我就會好開心，因為我有出力，係我嘅榮幸，你哋知老前輩，應該要多多支持啲後生。」

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「不如買我年輕時本寫真」

入到後台，紅姐接受傳媒訪問，她坦言在台上的得獎感言都是衷心說出得，她自己非常支持新導演，有能力支持新導演的製作和參與其中也是福氣。她又笑言之前承諾的三點式照已經上載了，如果想看更多的話不如買她年輕時的寫真，應該會更精彩。