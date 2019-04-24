【去吧！女神兵團】兵仔Nine誓追女神　泰片香港取景講廣東話對白

泰國電影近年質素大升，積極開拓不同市場，《出貓特攻隊》、《大佬可以退貨嗎》的成績同樣不俗，今次又有新片上場，《去吧！女神兵團》由泰星Nine和平采娜主演，講述兵仔上位記，如何跳出Friend Zone將女神追到手，題材都幾貼地㗎！

女神問做朋友是不是好點時，答了「係」等於已被Friend Zone。（影片截圖）

「能成為密友大概總帶着愛」

在《去吧！女神兵團》中，一開始Nine已經被平采娜踢入Friend Zone，鍾意女神但被派「好人卡」只能硬食，加上「好朋友」之後遇上筍盤男友，令Nine更難捱，終於能放下心頭大石轉戰約會其他人時，女神一個電話又將他從天堂打返落地獄，立即飛身陪伴，有如當兵一樣，被人點來點去任差遣，慘過坐監！

missA前成員Jia（孟佳）今次都有份參演《去吧！女神兵團》。（影片截圖）

「一係多個男（女朋友），一係少個朋友」

後來，女神又擔心男朋友偷食，何解？事關男朋友故事中是位音樂人，會跟幾位海外女歌手錄音，經常一大班美女簇擁在旁，當中更有missA前成員Jia（孟佳），作為女朋友當然擔心會出事兼出軌！最終女神竟然問隻「兵」：「你有沒有想過我們在一起的話會怎樣？」令到作為兵仔的Nine揚言一定要「升呢」做正牌男朋友大將軍，更講出：「你只想做朋友的話咁我們就算了吧！」未知兩人最終能否修成正果呢？

當女神咁問你，你又會點答？（影片截圖）

《去吧！女神兵團》取景用上特色霓虹燈箱，夠晒香港味！（影片截圖）

香港取景加插廣東話對白

《去吧！女神兵團》除了大講女神同兵仔之間的關係外，更有不少笑位，例如Nine手拿冰雕擲向女神的男朋友，此外，這套泰片在香港取景也是重點，在香港的戲份中，平采娜突然在開篷上層巴士跳起抓住特色霓虹燈箱大叫，駕駛電單車時撞上一大群馬騮，平采娜嚇得跳下車，Nine則繼續開車更說要捉緊他，誰知上車的竟然是一隻馬騮！而在預告的最後部份，更有加插廣東話對白，兩名警員問Nine：「當自己成龍啊？成龍喎！告訴你老婆不要再扮成龍，知道嗎？」誰知Nine回應他跟平采娜只是朋友，兩名警員即時反應過來說：「原來只係兵……」相信除了講感情，搞笑的部份也絕對不會令人失望！

聽到呢句一定好灰心。（影片截圖）

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《去吧！女神兵團》預告