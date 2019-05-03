【從前，有個荷里活】 入圍康城影展　昆頓塔倫天奴︰具魄力組合

鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）新作《從前，有個荷里活》落實於應屆康城影展舉行全球首映，並入圍競賽單元。電影被視為今屆康城影展的亮點，事關25年前，昆頓塔倫天奴便成功以一部《危險人物》（Pulp Fiction）入圍康城影展首映，並獲取了金棕櫚大獎。

電影由里安納度及畢彼特主演，這個組合已經令人期待。

《從前，有個荷里活》由塔倫天奴自編自導，並自命這是一部個人對童年荷里活的情書，也是1969年搖滾音樂之旅，是對荷里活電影的一闕頌歌。塔倫天奴：「籌備劇本五年，我一生大部分時間住在洛杉磯，1969年當時7歲的我也在洛杉磯度過，很高興能講述一個已經在洛杉磯及荷里活己不再存在的故事，更高興能看到狄卡比奧及畢彼特這個魄力組合。」現時塔倫天奴正努力完成作品後期，由於電影以35mm菲林拍攝及剪接，較數碼電影需要更長的製作時間，對塔倫天奴是一項挑戰。

畢彼特的古著造型依然有型。

故事講里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicarpio）飾演一位過氣明星力克道頓 Rick Dalton，而畢彼特 （Brad Pitt）則是力克動作替身演員奇里夫布夫 Cliff Booth，兩人是已故女演員莎朗蒂 Sharon Tate（瑪歌羅比 Margot Robbie飾）的鄰居，可是這名已懷孕的女演員於1969年被查理斯文遜（Charles Mansion）追隨者殺死，電影將於今個暑期檔上映