《Marvel隊長》神還原《Pulp Fiction》！　向昆頓塔倫天奴致敬

深得影迷喜愛的荷李活影星森姆積遜（Samuel L. Jackson），目前正享受着一段繁忙的演藝生涯，光是這一年已陸續在好幾部電影中現身──包括《Marvel隊長》（Captain Marvel）。他曾扮演過許多相當經典的電影角色，像是《星球大戰》（Star Wars）中的魅使雲度（Mace Windu）以及復仇者聯盟的Nick Fury……等。而近日熱播中的《Marvel隊長》，片中居然隱藏了致敬森姆積遜經典作品《危險人物》（Pulp Fiction）的彩蛋畫面？有一位熱情粉絲聲稱在片中找到2個與這部經典作品相關的連結。

《Marvel隊長》暗藏《危險人物》致敬場面！（劇照）

以下內容含部分《Marvel隊長》電影劇情，請斟酌閱讀！

《Marvel隊長》神還原《危險人物》的「彩蛋」

《危險人物》是1994年，由鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）編導的電影。森姆積遜在片中飾演Jules，一位談起法國麥當勞就跟爆頭殺人一樣輕鬆的職業殺手。《危險人物》被譽為是影史上最偉大的電影之一，而Jules也是森姆積遜最廣為人知的角色之一，他的各種經典台詞更是被粉絲們無盡流傳下去。

《危險人物》是森姆積遜代表作之一。（劇照）

所以說，與《危險人物》時代背景相同的《Marvel隊長》，在片中藏了幾個向這部昆頓塔倫天奴的經典致敬的彩蛋，也不太令人意外。某位粉絲在網上表示自己發現了這些相當微妙的共通點，不過我們似乎很難否認這是不是真的在向《危險人物》致敬。

看看這個年輕的Nick Fury與Agent Coulson在車上的鏡頭，這個畫面幾乎完美複製了《危險人物》的某個片段。兩個鏡頭的構圖幾乎完全一致！雖然若你想的話，的確可以雞蛋裡挑骨頭──畢竟要拍攝兩個人開車的鏡頭，可以選擇的角度的確不多。

《Marvel隊長》劇照

《危險人物》劇照

同步率100%的汽水杯

接下來的第2個彩蛋就有點不同了：在《Marvel隊長》片中，斯克魯爾族 （Skrull）的首腦泰勞（Talos）登場後，因為某些原因開始喝起汽水。泰勞是個相當搞笑的角色，但這個片段在電影中仍然來的有點突然──直到有人發現這或許是在模仿《危險人物》。因為森姆積遜所飾演的Jules，在片中某個經典片段所拿的汽水杯，與《Marvel隊長》中泰勞用的杯子幾乎一模一樣。

左：《危險人物》、右：《Marvel隊長》（劇照）

回想一下這兩個畫面：《危險人物》Jules在殺掉一堆人之前，突然喝起了某位被害人放在桌上的雪碧，將這當成某種形式的威嚇；至於《Marvel隊長》的泰勞……或許是真的渴了。

致敬名作，Marvel工作室絕非第一次

其實這並非Marvel電影宇宙（MCU）首次向《危險人物》致敬（如果以上兩個彩蛋真的有在致敬的話）：在《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）中，Nick Fury假死後，墓碑上留下的墓誌銘：

公義之人的道路……

正是出自《危險人物》中，Jules所朗讀的聖經節錄；就連《星際大戰》（Star Wars）也忍不住在魅使雲度的光劍上留下了一個《危險人物》的彩蛋。

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