【神探Pikachu】鄭中基為仔女做配音　「我啲戲佢哋唔睇得住」

真人版《POKÉMON神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu）改編自2016年電子遊戲《名偵探皮卡丘》。英語版找來「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及積提斯史密夫（Justice Smith）分別飾演Pikachu及男主角Tim Goodman；而粵語版找來跟賴恩雷諾士同樣風趣幽默的鄭中基（Ronald）為Pikachu獻聲，男主角Tim則由Ronald好拍檔方力申（Alex）聲演。兩人除了分享配音心得外，還即場獻聲表現，未有機會入場的粉絲，你們有耳福了。兩人之後還即場挑戰英文版的POKÉMON，究竟他們能認出幾多隻？ 攝影：葉志明

粵語版《POKÉMON神探Pikachu》找來鄭中基及方力申分別為Pikachu及男主角Tim獻聲。（劇照）

今次鄭中基及方力申是繼《熊之歷險》（Brother Bear）、及首、兩集《荒失失奇兵》（Madagascar）後，第四次合作，再加上建立多年的默契，難怪首次公布《POKÉMON神探Pikachu》粵語版由兩位配音時，不少網民都表示非常期待。可是，Ronald在訪問時自爆，原來他去年才認識POKÉMON：「舊年開始玩捉POKÉMON遊戲，那時候才知什麼是POKÉMON。」他續指出，當其子女知道他將聲演Pikachu後，表現得非常雀躍，其女兒還興奮得跟同學說，她的爸爸就是Pikachu。

鄭中基及方力申今次是第四次的配音合作。（葉志明 攝）

鄭中基為子女獻聲卡通片

除了《POKÉMON神探Pikachu》外，Ronald都為不少著名動畫配音，當中包括《狗狗震多震》、《超人特工隊》、《荒失失奇兵》系列電影等，他續解釋指為何會為不同卡通片配音的背後原因：「因為我啲戲，萬一有小朋友，佢哋唔睇得住，所以我就配定啲卡通片，到時可以俾佢哋睇返卡通片先。」，真是一個好爸爸。

至於方力申，他表示因為有好多學生跟他學游水，於是希望透過Pikachu同學生拉近距離，創造共同話題。

鄭中基指自己配這麼多卡通片，是因為他演的電影不適合子女觀看。（葉志明 攝）

鄭中基分享兩個第一次

兩人小時候都喜歡看卡通片，而Ronald即場分享他首套睇到喊的卡通片：「《星仔走天涯》喺第一套睇到喊嘅卡通片。」而今次為電影配音，Ronald指他第一次覺得緊張：「以前我哋入去就即時開始配，但今次有把尺要度咪及距離，而且又唔可以過界…第一次好似覺得緊張，因為未試過咁嚴謹。」最有趣是，枝咪收音超強，Ronald續指出：「𠴱枝咪收到我食完嘢消化緊的聲音。」確實搞笑兼尷尬。

粵語版《POKÉMON神探Pikachu》找來鄭中基為Pikachu配音，相信其鬼馬風格與「死侍」賴恩雷諾士有得揮。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

最後，談到兩人的相識經過，當初由拍網劇《百分百感覺》開始，沒想到，不經不覺兩人已經認識了18年。那時候，方力申仍是學生：「我𠴱陣喺學生，在片場拎住notes，Ronald係片場揸跑車，還車我回家。」於是從學生時代開始，到後期在同一公司工作及兩輯《美女廚房》等節目，兩人友誼就此建立，Ronald還笑稱方力申成長全靠「《美女廚房》啲美女」。

鄭中基及方力申老友鬼鬼，原來認識了18年。（葉志明 攝）