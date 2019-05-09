【少年的你】周冬雨為新戲剃頭演出　造型有趣︰生活上也很省事

由曾國祥執導，周冬雨、易烊千璽領銜主演的電影《少年的你》，將於6月內地獻映，而香港就暫定暑假上映。《少年的你》由《七月與安生》原班人馬製作，是延續《七月與安生》的 青春氣息，主角周冬雨及易烊千璽更首次以剃頭造型曝光。

周冬雨首次為電影剃頭，感覺新鮮。（電影《少年的你》劇照）

《少年的你》講述一對背景截然不同的少年相遇的故事，周冬雨飾演一名努力上游的「優等生」，而易烊千璽飾演以拳頭求生的街頭少年。他們相遇面對困境時彼此守護、相伴成長的故事。周冬兩及易烊千璽首次銀幕合作，一剛一柔散發耀眼青春能量。

周冬雨及易烊千璽，在戲中會遇上少年最大危機。《少年的你》（電影《少年的你》劇照）

兩位主角對於剃頭這個突破，皆表示不會有心理包袱，周冬雨還笑說這個改變蠻有趣︰「生活上也很省事！」至於易烊千璽就表示造型的變化對投入演出很有幫助：「造型改變了之後，感覺整個人都不一樣了。」

剃頭後的周冬雨，形象變得硬朗。（《少年的你》劇照）

周冬雨今次飾演一位外表順從，其實內心反叛的少女。至於易烊千璽就首次演電影，為演好街頭少年一角，放下了偶像包袱，塑造成外表粗獷的叛逆少年。大家亦好期待周冬兩及易烊千璽，兩位在銀幕上首次合作會拼出怎樣的火花。