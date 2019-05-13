金像導演米高摩亞新作《華氏11/9》鬧爆特朗普　慨嘆美國人變淪落

金像導演米高摩亞（Michael Moore） 2004年曾以《華氏9/11》追擊當時總統小布殊，結果大獲好評，電影更榮獲康城影展金棕櫚獎，榮登全球最賣座紀錄片第一位。 作為「總統狙擊手」，小布殊都激到佢咁嬲，試諗下特朗普會點？米高摩亞的新作《華氏11/9》（Fahrenheit 11/9）就係為他而設，狙擊他分裂美國人、破壞美國的核心價值，更要他為槍械管制及鉛水問題找數。至於戲名，將9/11對調成11/9並非隨意，而是要為特朗普就職總統之日11/9贈慶。

米高摩亞再次為當屆總統呈獻一份大禮，將他們的惡行盡訴。（劇照）

米高摩亞於《華氏11/9》，繼續以嘻笑怒罵手法探究國家病因，直揭民主體制裏的腐敗，控訴官僚制度如何踐踏基層。香港有鉛水事件，原來美國一樣有，結局一樣不了了之，所以導演要將這問題抽出來展示。另外槍械管制問題令人心惶惶，一群學生選擇站出來為自己發聲。做這麼多舉動，導演都是想向觀眾拆解背後的官僚陰謀及串連，並感慨堂堂民主大堂，點解會淪落至此？

紀錄片找來不少美國人民，大肆怒罵特朗普。（劇照）

抽出鉛水事件看看，事件源於2014年，密歇根州長將弗林特（Flint）內的水源轉至弗林特河（Flint River），然而水質含鉛量長期超標，令超過十萬名居民及小孩健康受影響，引致脫髮、出疹、兒童智力下降、記憶力衰退等，更嚴重是會影響DNA，女性接觸後會影響下一代。不過特朗普政府上任後，未有致力解決問題，只建議居民於飲用、煮食、洗澡等方面，均使用樽裝或過濾水之餘，更繼續收取昂貴的水費。導演米高摩亞便著力揭發背後的官僚關係，勢要特朗普找數。