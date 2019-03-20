【香港國際電影節】《華氏11/9》美國影壇憤中　炮轟總統特朗普

美國著名紀錄片導演、作家兼時事評論員米高摩亞（Michael Moore），2017年宣布開拍新作，當中主角就是現任總統特朗普，當時未Roll機已篤定這部作品，將會令特朗普的總統任期結束。 米高摩亞的紀錄片作品向來富爭議性，其代表作《華氏11/9》（Fahrenheit 11/9），便獲得康城金棕櫚獎，亦是影史上投資回報率最高的記錄片。今次這部《華氏11/9》，會解構特朗普當選原因，以及他後來成為國家領導人的事迹。

米高摩亞今次的怒火極盛！（網上圖片）

米高摩亞聲稱今次製作，在嚴謹和秘密拍攝下完成，他相信當中的內容會逐步打破特朗普的盾牌，最後更令對方的總統任期終結。縱使現時的人類非常善忘，無論你向他抛擲什麽，揭示他什麽，他依然屹立不倒，即使他承認那些自作孽，他第二日依舊起床、玩Tweet、一切如常，但隨着我這部作品出現，他的任期都將會完結。

對特朗普不滿的，豈止導演一人。（網上圖片）

《華氏11/9》延續米高摩亞一貫的挑釁，但幽默的風格，檢視當今我們身處的世界，並探討關於「特朗普時代」最重要的兩個問題：「我們怎麼會他X的淪落如此？以及我們該他X的如何脫困？《華氏11/9》得到包括英國衛報、荷李活報導者、綜藝報、華盛頓郵報、紐約時報、滾石雜誌等各大權威媒體的讚譽，是一部必看的重要電影。