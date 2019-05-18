【春嬌救志明】余文樂力扯楊千嬅避難都被鬧　生死面前現愛情危機

由余文樂、楊千嬅主演的《春嬌救志明》是《志明與春嬌》中的第3部曲，今集大玩新意加入UFO同外星人，但就令影迷們難以接受，指套戲即時low晒！不過在男女感情刻畫方面依然鮮明，藉此挽回一筆，究竟男人理性是不是有錯？而女人做自己時又會很感性，感性到有機會令男人覺得好煩！戲中台灣地震一幕，剛好最能帶出男女之間那一種理性和感性的掙扎兼矛盾。

本身春嬌扮完護士兩人都仲好地地。（影片截圖）

天災面前求生還是求愛？

事源志明和春嬌去台灣旅遊，春嬌更特意準備了制服誘惑環節，着上護士裝希望氹得志明開心，完事後兩人打算落樓填肚，豈料突然發生地震，志明一直叫春嬌去他身邊，要躲在枱下才安全，但她過於驚慌只懂捉實洗手間門柄更是寸步不移，在志明多次叫喊下都徒勞無功，他最後決定獨自躲在枱下直至地震停止。事後春嬌一句反問志明：「頭先地震個陣，點解你匿喺枱下面唔理我啊？」

地震發生時，志明都好落力想拉走春嬌。（《春嬌救志明》劇照）

理性男人 vs 感性女人

這一場戲其實很充份地演繹了男人和女人最大的分別，正是一個理性而一個感性，無論是作為男方或是女方，相信都會很明白兩人的對話和內心，正好志明表明自己只是做出一個理性反應，而他又嘗試拉走過春嬌，不是沒有儘自己最大的努力。

春嬌真係好用力咁捉實門柄唔放。（影片截圖）

女人渴望有個依靠

春嬌同樣表達出自己的想法，她：「咁我驚啊嘛…點解你要行開啊？你係有叫我，但你係喺張枱下面叫我啊嘛，個問題係你永遠都係諗自己先啊！」志明再反駁：「明知個位唔安全，點解要企埋一齊？有咩用呢？我頭先只係做咗個最本能嘅反應，都係一個最理性嘅反應，如果你覺得咁樣做係等於唔同你一齊死，咁我唔啱囉。」

的確作為女朋友見到呢幕又真係會覺得「有冇搞錯？」（影片截圖）

男人的委屈

睇到這幕相信不少男觀眾都會扯火，明明志明在地震時一直叫春嬌走，硬拉又拉過，氹又氹過，春嬌都是穩如泰山死拉着門柄不動，觀眾可能更想反問一句「你仲想點啊？嬲乜嘢啊？」志明都有為此解釋：「你唔係唔記得啊？頭先係我過嚟拉你，你死拉住個門柄唔放喎…我係走開去拉張枱過嚟，咁張枱卡住咗入唔到嚟，你都見到㗎，我有叫你㗎喎…」男人在努力一件事後反被質疑，而志明當下正是那一種「當堂打個突」的委屈感受。

春嬌和志明攤牌時喊着說：「我只想做一個小女人，不管遇到什麼，都有一個男人出來保護我。我真的好需要安全感，我不想要一個長不大的大男孩。」（影片截圖）

春嬌：只想做一個小女人

另一邊廂，大家都應該有聽過「女朋友嬲個陣唔好同佢講道理，因為無用。」站在女朋友的角度去看，春嬌會好嬲是因為自己的男朋友沒有去保護自己，在生死關頭一刻，志明選擇了護己求全，獨自躲在枱下，加上他一直都有「前科」，在春嬌心中他就是一個長不大的男生，而春嬌又是個很需要安全感的女人，作為一個女性當然渴望被呵護，加上她不想自己好似爸爸媽媽離婚一樣，做被拋棄那一個，至少希望身邊那個會對自己不離不棄，可以安心依靠他，兩人更可以坦承相處，是對方的唯一。

其實地震完之後，志明第一時間跑去攬住春嬌安撫她的心情。（劇照）

或者人人都會余春嬌上身

在這件事上其實兩人都沒有錯，在理性的本能和一個小女人的感情之下，如果當下志明講「我愛你愛到可以陪你去死」又有點偏離整部戲的設定，志明要是選擇了陪在春嬌身邊的話，春嬌一定會感動流涕，但代價是很有可能中石屎碎塊而死亡。雖然志明選擇了求生，但他也有在地震完後，第一時間跑去攬住春嬌兼安撫她，又落樓買宵夜，其實他也是很愛春嬌。局外人或許會睇得清，不過要是發生在自己身上，又是否能理性分析呢？或許大家都會余春嬌上身，其實又未必能理智、清晰地去思考這個問題。

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