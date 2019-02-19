《志明與春嬌》相遇10周年　余文樂微博發「愛情密碼」回憶即湧現

演員兼歌手的余文樂前年跟王棠雲結婚，去年老婆誕下囝囝Cody，不時曬下甜蜜照，令到大家都好為樂仔高興！今日適逢《志明與春嬌》相遇10週年，樂仔特意在個人Instagram上傳一段相關影片，令到一眾粉絲都相當興奮，十足十遲來的「10yearschallenge」！

余文樂除了在個人Instagram轉發彭浩翔的影片外，更有在微博上寫下「志明春嬌相遇10周年，十年前的今天，志明遇見了春嬌。十年了，n 55!w !」。（網上截圖）

今日樂仔轉發導演彭浩翔一段影片，彭導上傳兩段影片寫下「2009年2月19日，張志明與余春嬌第一次相遇。已經過去十年了。妳有沒有像志明和春嬌一樣，留住自己戒不掉的人？」以及「十年前的今天，姣婆遇上脂粉客。」令到粉絲們都話好想即刻重溫！其實《志明與春嬌》除了留下「一世人流流長，總會遇上幾個人渣」之外，更留下了「n 55!w !」（I miss U）給大家！

除了「一世人流流長，總會遇上幾個人渣」，大家還記得哪些經典對白或者場景呢？（網上圖片）

愛情密碼在當時十分流行，「520」、「1314」這些大家一定知道，「128√e980」大家又有印象嗎？「128√e980」十分流行，網上有多個改寫版本，有大雄向靜香告白的版本，更被韓國男歌手K.Will採用在他《I need you》的MV中。其實當年仲有好多愛情方程式，大家又記得幾多呢？

近年姊弟戀已經十分普遍。（網上圖片）

這張大雄向靜香告白的數學公式圖，相信不少人都有看過。（網上圖片）

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英文密碼近年漸遭粗口「洗禮」

不過直到近年，香港人都將打字簡化，變成數字加英文，而且好多時都跟粗口有關，例如：「JM＊」、「＊LLM」、「C＊S」、「OL＊」、「PK」、「TM＊」、「ST＊U」和「WT＊」、「等等，當然跟粗口無關的也很常用到，如：「OMG」、「ASAP」、「LOL」、「LMAO」、「BRB」等等。今日網上更流傳一串指香港人先睇得明的密碼「JPK＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」，唔知你又解唔解到呢？

「JPK＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」香港人知唔知佢講緊咩呢？（網上截圖）

「3J0H22A」都十分經典！（網上圖片）

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【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助：https://heart.hk01.com/zh/project/10014