【生前約死後】余香凝憑實力得到角色　感謝馬浚偉給予信心

余香凝（Jennifer）近年在電影圈非常活躍，多部香港電影作品也能看見她的身影，在影壇可說是「搶手貨」。今天（22日）她出席了電影《生前約死後》的開鏡儀式，Jennifer在戲中飾演一名精神科醫生，她表示可以接下這個角色非常感恩：「好開心今次呢個角色真係試戲試返嚟，有好多時候好多導演想用我就撇除試戲呢個環節就用我，好感謝佢哋，但會令到我冇乜信心冇自信，會令我疑惑係咪真係得㗎，但今次試戲中返嚟，會有信心。」

Jennifer笑言在《生前約死後》中的角色是憑實力拿回來。（梁碧玲攝）

Jennifer透露馬浚偉常常在身邊鼓勵她：「其實佢（馬浚偉）好Nice，今次佢鏡頭前鏡頭後都不斷畀信心我，我希望唔好令佢失望，同埋佢比較難，又做導演又做演員，我坐係到觀察佢，佢真係好犀利，每個分鏡要點做，所有步驟要點做，以第一次嚟講佢好清晰。」

雖然電影一部接一部，但是Jennifer表示終於能望見放假的曙光：「其實我7月就可以休息，所以一早Book咗機票酒店同媽媽及細妹去希臘旅行，今次係自由行，唔知搞唔搞得掂，但已經諗好做乜，就係要去潛水。」