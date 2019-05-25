作為港產片經典，《無間道》系列不經不覺都已經有17年歷史，當中作為故事前傳的《無間道II》，不少人都讚賞其人物描寫比第一集更佳，豐富了觀眾對一眾角色的印象。第二集故事集中在吳鎮宇飾演的倪永孝，在爸爸遭暗殺後，如何管理這個黑道王國？而當中如何對付尖沙嘴四大家族就是第一個「考牌」之舉。四路大佬，個個兇神惡煞，極重江湖味，其實當中位位都是行內的幕後高手，有導演、有監製，仲有9屆金像獎最佳攝影得主，臥虎藏龍就係咁嘅意思。

《無間道II》主打是看吳鎮宇跟黃秋生、曾志偉的鬥戲，而該作品更一直被觀眾視為吳鎮宇跟金像獎影帝擦肩之作。（《無間道II》影片截圖）

倪永孝力戰四大家族

故事講述，倪永孝爸爸倪坤（張同祖飾）被暗殺後，一直雄霸尖沙嘴的倪家地位受動搖，旗下的五大家族中只有韓琛（曾志偉飾）聽命，其餘四大已經蠢蠢欲動，率先不交保護費打算作反，如何要處理這四位老人家成為倪永孝上場後第一課。雖然該情節只佔全片一小部分，惟四位老大演得入型入格，霸氣十足，令畫面充滿張力。現實中，四位演員皆為影壇幕後重要人物，現在就重溫四位演出之餘，細數幾位的猛料背景。

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甘地（方平飾），在戲中是「悲劇人物」，老婆同兄弟有路，自己批貨又被兄弟食夾棍都懵然不知。（《無間道II》影片截圖）

導演兼監製方平

方平是70年代的資深電影人，曾經當過演員，作品有《巴士奇遇结良缘》、《九一神雕俠侶》、《槍王》等，多飾演歹角。他亦曾當過導演，後期主力擔任監製一職，近作為《竊聽風雲》第一集（2007）。不過他更為人認識的，是鮑姐鮑起靜老公這身份，二人的恩愛事亦不時有報道。

文拯（陳德森飾），在過程中一直以命地位最低，隨風擺柳。（《無間道II》影片截圖）

金像導演陳德森

陳德森（Teddy）是香港電影導演，拍過作品有包括有《紫雨風暴》（1999）、《童夢奇緣》（2005），以及奪得香港電影金像獎最佳導演的《十月圍城》（2009）。不過這個獎項得來不易，因為在拍攝期間，他患上抑鬱症，在情緒失控下突然失蹤，結果監製陳可辛要急召劉偉強前來幫手，為電影埋尾。所以在頒獎禮當晚，他坦言這個「最佳導演獎」要分別在陳可辛及劉偉強家中擺放3個月後才拿回家。

黑鬼（敖志君飾），算是這批頭馬中的二佬角色，有牙力，可惜因為暗中食了甘地夾棍，變成痛腳無法成事。（《無間道II》影片截圖）

劉偉強師父敖志君

敖志君是電影圈內著名的攝影師，劉偉強初入行時亦是跟他開工，二人有深厚關係。敖志君攝影起家，亦有當過導演，不過1995年先後拍完《尖東老泥妹之四大天后》及《我是一個賊》後便沒再開拍新作，只重回攝影這個熟悉的崗位。至於幕前演出亦有不少，除了《無間道II》，為人熟悉的還有在《色情男女》中飾演攝影師頂爺。角色對攝影的執著，以及跟張國榮的一番拍攝理論，就似演出個人的心路歷程。

國華（黃岳泰飾），是整場舉動中的牽頭人物。（《無間道II》影片截圖）

黃岳泰入行40年 9奪金像獎最佳攝影

由於爸爸黃捷是電影攝影師，黃岳泰（Arthur）自小便受到薰陶，早於1976年入行的Arthur，至今已參與過的電影多達110部，合作過的名導演亦多不勝數，包括徐克、許鞍華、洪金寶、吳宇森，還有已故的林嶺東。入行多年，泰哥地位超然，獲獎亦無限，單以香港電影金像獎計，先後已有9座，當中包括︰《夜驚魂》（1983）、《宋家皇朝》（1998）、《不夜城》（1999）、《紫雨風暴》（2000）、《幽靈人間》（2002）、《戀之風景》（2004）、《投名狀》（2008）、《畫皮》（2009）以及《十月圍城》（2010）。