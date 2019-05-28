【掃毒2】劉德華古天樂相隔12年再合作　最新海報出爐雙雄對峙

由邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉及林嘉欣等人主演的《掃毒2天地對決》將會在7月上映。 近日有最新海報出爐，飾演余順天的劉德華，以及演地藏的古天樂，兩大影帝霸氣對望，相信一眾影迷齋睇海報都已經會覺得很期待。

古天樂在戲中飾演地藏，是一個頭號大毒販。（《掃毒2天地對決》預告截圖）

電影講述由劉德華飾演的富商余順天從小就非常痛恨毒品，因為細個見到不少癮君子因吸毒導致家破人亡，於是他出一億獎金，務求把香港頭號大毒販殺死。富商大膽挑戰大毒梟，另一邊廂由古天樂飾演，一位名為「地藏」的大毒梟當然亦接受對方的挑戰，並指出要出一億一千萬的獎金買起余順天條命。

最新海報釋出，兩大型男劉德華與古天樂霸氣對峙。（《掃毒2天地對決》海報）

近日最新電影海報出爐，兩大影帝雙雄對峙，完全感受到二人的緊張關係。他們因毒反目，正面交鋒，海報釋出亦將劉德華及古天樂，在戲中的形象進一步曝光。除此之外，也可以看到兩人的背景，都佈滿白色粉末，相信是暗指他們都是受毒品所困，導致他們陷入爭鬥。據知，兩位影帝的新海報，屆時將會左右兩張併起來，到時候在街上看到兩位型男，也不要怯場啊！

劉德華與古天樂繼《門徒》後相隔12再度合作。（《掃毒2天地對決》預告截圖）

這次合作將會是劉德華與古天樂，繼《門徒》後相隔12再度合作，電影更請來苗僑偉、林嘉欣、周秀娜、應采兒、衛詩雅、張國強、鄭則仕等演出。戲中當然不少得動作場面、飛車特技場面等，邱導更繼在《拆彈專家》中興建紅隧後，再次挑戰新任務，搭建一個像真度十足的1比1中環港鐵站。