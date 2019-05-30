【憤怒鳥大電影2】打倒昨日的我！　阿Red被迫同宿敵做「豬隊友」

根據手機遊戲改編的《憤怒鳥大電影》（The Angry Birds Movie），挾首集全球賣破3億5000萬美元之勢，今夏將推出續集《憤怒鳥大電影2》。剛剛在上集為了爭地盤展開大戰的鳥兒與豬，這次為了神秘的新敵人，被迫放下猜疑互相合作，但彼此間又無法完全信任，上演更多爆笑有趣的情節，噱頭十足。

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《憤怒鳥大電影2》製片人John Cohen形容，當豬與鳥兒要聯手，就有如《復仇者聯盟》（The Avengers）碰上《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）般火紅撞地球，彼此都有自負、看不起對方的問題，磨合一定少不了，也藉此發想出不少搞笑的橋段。他表示拍攝第一集的宗旨是讓遊戲Fans滿足，主題不會偏離原作太遠，但第2集就需要更多發展空間，當成全新故事去處理。因此，包括豬版本的間諜團隊武器專家，被塑造成有如少根筋的007身旁Q博士，或是主角「憤怒鳥」Red被另外兩隻鳥兒好兄弟Chuck、Bomb送去與母鳥們快速約會的橋段，借鳥喻人，是成年觀眾看了更會有感覺的笑點。

神秘大反派、全身紫色的鷹族女王，來自寒帶地區，卻偏偏喜愛把家裡裝潢成熱帶的外觀，只可惜當打開水龍頭、噴出的都是冰塊，強烈反差令觀眾忍俊不住（《憤怒鳥大電影2》劇照）

神秘大反派、全身紫色的鷹族女王，來自寒帶地區，卻偏偏喜愛把家裡裝潢成熱帶的外觀，只可惜當打開水龍頭、噴出的都是冰塊，強烈反差令觀眾忍俊不住。劇組邀來《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）人氣急升的亞裔女諧星Awkwafina聲因演出豬族領袖的智囊，表現超搶眼，而《權力遊戲》（Game of Thrones）中的「小惡魔」Peter Dinklage，續集中將繼續聲演鷹神，由於續集反派是鷹族，他的角色也會有更多戲分。

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