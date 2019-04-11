【復活節電影】9套親子電影推介　動畫藝術祭引入另類題材電影

帶小朋友入場睇戲已成為家長在假期的指定親子節目，今個四月份好戲連場，除了有5大人氣電影令大小朋友期待外，由明天起為期一個月的anifest動畫藝術祭，更將全球不同地區的優秀作品帶到香港，當中推介4部必看的電影，包括以戰爭為題材的《巴不得回家》及法國作品《迪莉莉的幻險巴黎》更屬才見片種，就趁復活節假期一家大細投入電影世界。

電影《神奇夢樂園》劇照 1.從孩子的角度出發《神奇夢樂園》 故事內容：活潑又好動的祖恩，是位極富想像力及創造力的女孩，她和媽媽每天都會一起天馬行空，構思和建造屬於她們的「神奇夢樂園」。樂園中不但有「機動鞦韆」、「飛天旋風機」、「飛魚旋轉木馬」等別出心裁的機動遊戲，還有一班充滿神奇力量的工作人員：迎賓巨熊「熊大」、保安箭豬「史提夫」、野豬總管「姬塔」、負責維修的孖寶兄弟「吉士及古珀」、還有吉祥物「花生」，他們每日全天候為樂園帶來無窮歡樂。某個暑假，祖恩偷偷逃離開往數學營的旅遊巴士，誤打誤撞闖入一個森林。正以為迷路之際，她竟發現那裡隱藏著一個荒廢了的樂園，而且內裡的設施，與她想像中的「神奇夢樂園」一模一樣。 上映日期：2019年4月18日 語言：英語(中文字幕)、粵語 片長：85 分鐘 級別：I

+ 4 + 3 + 2

《小飛象》電影劇照 迪士尼經典成真《小飛象》 故事內容：馬戲班一頭初生小象，因耳仔超大而經常遭人嘲笑，不過負責照顧Dumbo的一家人卻發現他拍打雙耳，竟然能振耳高飛！Dumbo憑著飛天絕技聲名大噪，更獲邀加盟大型娛樂馬戲團Dreamland！正當Dumbo愈演愈紅大受歡迎之時，他最愛的媽媽卻被人帶走，Dumbo跌落谷底，馬戲團一眾愛護Dumbo的好友排除萬難、衝破重重障礙幫助他們母子重聚。 上映日期：2019年3月28日 語言：英語 (中文字幕) 片長：112分鐘 級別：I

+ 11 + 10 + 9

《溫泉屋小女將》電影劇照 暢銷日本兒童文學改編《溫泉屋小女將》 由《千與千尋》《崖上的波兒》作畫監督高坂希太郎執導，改編自暢銷 300 萬冊的日本兒童文學，榮獲日本奧斯卡優秀動畫及多項國際大獎 故事內容：就讀小學六年級的小織，在一場交通意外中不幸失去雙親，於是她便投靠經營著「春之屋」溫泉旅館的外婆峰子。在意外中倖存的小織，獲得了通靈力。在小織踏入春之屋旅館的第一天，她就看到旅館內有一個名叫誠仔的幽靈正默默地守護在外婆身邊！在旅館面臨後繼無人的困境下，小織決定在春之屋幫忙。因為小織的樂天性格及勇於接受挑戰，讓她逐變蛻變成一個能擔當重任的溫泉屋小女將。 上映日期： 2019年4月18日 片長: 95 分鐘 語言: 粵語（ 繁體中文及英文字幕）

+ 16 + 15 + 14

《女皇哥基大冒險》電影劇照-網上截圖 攪笑狗狗歷險旅程《女皇哥基大冒險》 故事內容：英國皇室最得寵的哥基歷斯，生活在白金漢宮，萬千寵愛在一身，過著奢華的宮廷生活。相比起皇室另外三隻哥基，歷斯最得英女皇歡心，他更被賜封為「至尊狗」，態度不可一世，傲慢無禮。一次，美國總統到訪白金漢宮，歷斯卻於晚宴期間，引發了一場不可收拾的外交風波，一夜之間流落倫敦街頭，皇家愛犬慘成喪家之犬，展開一段沒有英女皇在身邊的奇妙之旅。 上映日期：2019年4月18日 語言：粵語／英語版(中文字幕) 片長：85分鐘 級別：I

+ 3 + 2

櫻桃小丸子大電影《大野與杉山》劇照（網上截圖） 經典高清重現大銀幕－《櫻桃小丸子大電影－大野與杉山》 故事簡介：踏入第二個學期，小丸子因為調位的關係和形影不離的大野和杉山混熟。秋季運動會即將來臨，大野和杉山為了帶領他們的白組取勝，不惜動員全班同學，一大清早開始進行訓練。理論上他們兩個在一起的話是沒什麼需要擔心的，不過就是因為這次運動會的關係，兩人的兄弟情陷入危機。大野同學更要跟隨家人離開清水市，除令三年四班的同學們大感驚訝外，更令小丸子擔心大野和杉山這對好兄弟的友情難以修復。 上映日期：4月18日 語言：粵語 片長：94 分鐘

+ 2

奇幻迷人法國電影《迪莉莉的幻險巴黎》 MOViE MOViE anifest 動画藝術祭 2019電影之一，今屆法國動畫節安錫國際動畫影展開幕電影，並榮獲法國凱撒電影獎最佳動畫，用小女孩的視角呈現巴黎文化、歷史與城市輪廓。 故事內容：十九世紀末的巴黎是個百花齊放的浪漫之都，初次踏上花都的原住民迪莉莉，對這片樂土滿懷幻想，為旅程興奮不已。到埗不久，城市便傳出一連串女童失蹤的謠言，見義勇為的迪莉莉，毅然與好友一同穿梭陌生城市的每個角落，誓要調查事件真相，拯救被拐帶的女孩，將匪徒繩之於法。 上映日期：2019年4月12日 語言：法語(中文、英文字幕) 片長 : 123 分鐘 級別：I

+ 3 + 2

感人戰爭電影《巴不得回家》 MOViE MOViE anifest 動画藝術祭2019電影之一，獲邀參與法國權威動畫節安錫國際動畫影展及多個國際電影節，導演從母親幫助難民的切身經歷啟發，親身走訪難民，別樹一格地將難民的思鄉愁緒與背景故事，遊走於2D與3D定格動畫之間，以動畫燃點希望，感人至深。 故事內容：是家，也是難民營——斑駁的牆壁，瀰漫著揮之不去的戰爭氣息。巴勒斯坦女孩Wardi的曾祖父是首批逃亡至貝魯特的難民，原以為是暫且的棲身之地，怎料成為四代人流離家所。曾祖父望穿秋水，仍看不見自己回家之日，將最後希望——家鄉的門匙交給曾孫女。女孩在難民營尋找曾祖父的希望，一路拾遺幾代人的回憶。在前人親手疊砌的白色高塔上，未來的一代能否重燃他們快將熄滅的憧憬？ 上映日期：2019年4月14日 片長：90 分鐘 語言：英語(中文字幕) 級別：IIA

+ 4 + 3 + 2

《企鵝夢幻街》電影劇照 青春夢幻歷險《企鵝夢幻街》 MOViE MOViE anifest 動畫藝術祭 2019電影之一，以超可愛的企鵝青春夢幻歷險，打造出童年夢想！ 故事內容：日本小學四年級男孩青山，是一個求知欲超強、自小博覽群書的老成小子，最近迷上了牙科大姊姊，還把她當成研究對象。有天，在遠不見海的小鎮上，一群來歷不明的企鵝神秘空降，更搖頭晃腦，橫行公路！青山決定要揭開這個超自然現象的秘密，在調查中發現企鵝迷團可能與神秘的牙科姊姊有關。 上映日期：2019年4月22日 片長：127 分鐘 語言：日語(中、英文字幕) 級別：待定

+ 4 + 3 + 2