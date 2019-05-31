【作家的謊言】張建聲親教廣東話粗口　松岡李那爆鬧Jeana

向西三部曲壓軸篇《作家的謊言：筆忠誘罪》，即將上映，故事講飾演已婚作家的張建聲，搭上樓上性感租客松岡李那，松岡瞓身誘惑之餘，原來背後謎團重重，而她更打扮性感登堂入室，與扮張建聲老婆的何珮瑜 ( Jeana ) 正面交鋒。而戲中做丈夫的仲出口相助，教佢講粗口鬧自己「老婆」。

Jeana係靚，但遇著松岡李那都真係有危機。（《作家的謊言》劇照）

劇情講到小三力戰正印，作為正印的Jeana 要抵抗一切想搞自己老公的女人，其中一幕松岡更笑住向 Jeana 爆粗：「我俾番廿皮你，叫個黑鬼嚟X你好冇？」來自日本的松岡今次在電影中原聲上陣，講廣東話字字鏗鏘，背後確有賴張建聲親自教授。

本來兩公婆好地地，點知租個單位出去變成招惹小三來。（《作家的謊言》》劇照）

單是日日排練廣東話都排足一個月，張建聲說：「我哋真係排咗廣東話成個月，其實有日文翻譯喺度同佢解釋對白嘅意思，講嘢嘅節奏係點，始終日文同廣東話好唔同，但佢喺現場冇乜 NG，因為佢啲對白背到熟晒，反而係執番啲語氣，都拍得好順利。」

Jeana今次豁出去演出，表情相當凌厲。（《作家的謊言》劇照）

至於 Jeana 要扮師奶，本來有大好家庭有夫有兒卻要面對小三挑釁，要增肥 15 磅 冇得靚之餘，其角色的情緒演繹變化甚大唔易做，她說：「我要想像自己有一個家庭，太太同老公結婚多年會相處成點，同拍拖時有咩唔同，相處好同住難，遇到小三可以做到幾絕呢？好多都係靠推理出嚟，但都好合理。」