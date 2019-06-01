【上流寄生族】奪康城大獎升價十倍　韓上畫即破《與神同行》紀錄

史上首部勇奪康城影展最高榮譽金棕櫚大獎的韓國電影《上流寄生族》，昨日於韓國上映！今次是導演奉俊昊，四度與國民影帝宋康昊合作，結果不負眾望，以敏銳的洞察及瘋狂的黑色幽默贏盡各界口碑，上畫第一日更大破紀錄。

電影以黑色幽默方式，講述社會向上流動的問題。（《上流寄生族》劇照）

電影在康城影展摘下金棕櫚獎，凱旋回鄉時，當日已有逾200個媒體迫爆國際仁川機場，連導演都不禁表示︰「是一個非常夢幻的事情。」電影於韓國5月28日開始預售，截至29晚，即使電影未上映，已經佔全日銷售戲票80%，以壓倒性超高預售率，率先撼贏暑期猛片《阿拉丁》！直至30日正式上畫，首日即傳來三料報捷，入場人次超越56萬，票房衝破45億韓圜，及75%票房佔有率登上預售榜NO.1！

國民影帝宋康昊，今次可謂再顯身價。（《上流寄生族》劇照）

根據南韓電影振興委員會（KOFIC）統計，《上流寄生族》以75.7%的超高預售率，吸引568,107位觀衆進場，毫無疑問成為票房冠軍，完全拋離同期上映的《哥斯拉II：王者巨獸》。而且這個紀錄，已經破了《與神同行》開畫日的406,533人次、《炸雞特攻隊》368,582人次以及荷里活製作《Marvel隊長》的461,134人次。由於成績極好，已經有媒體預計《上流寄生族》將會先破導演2006年作品《韓流怪嚇》1091萬人次紀錄，並大有機會擊倒《屍殺列車》創下的1156萬人次，大家拭目以待。