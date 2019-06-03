【Marvel】《永恆族》超強卡司　傳搵奇洛李維斯夥拍安祖蓮娜祖莉

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）在今年7月上映後，Marvel電影宇宙第3階段便正式完結。可是，Marvel Studios目前仍沒有Marvel電影宇宙第4階段的最新消息，當中包括《黑寡婦》獨立電影已在挪威開拍。可是，Marvel Studios一直沒有向外公布任何關於第4階段的新消息。近日有外國傳媒指出，Marvel Studios欲邀請奇洛李維斯（Keanu Reeves）加入《永恆族》（The Eternals）。

《蜘蛛俠：決戰千里》是Marvel電影宇宙第3階段收官作品。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

由中國女導演趙婷執導的《永恆族》，如無意外將與《黑寡婦》齊齊在明年上映。前者目前正在挪威開始初期拍攝；但後者仍忙於招兵買馬。最新一個傳出會加入《永恆族》的演員，是「殺神John Wick」奇洛李維斯（Keanu Reeves）。據《MCU Cosmic》報道，奇洛李維斯與Marvel目前仍處於談判初期的階段，故仍未知道他在《永恆族》會飾演什麼角色。據外國傳媒估計，奇洛李維斯的角色最大機會是電影反派Druig，他被稱為火焰和惡夢之主，能靈活控制能量、Forgotten One、Makkari、魁隆的近親Starfox及Zuras。所以有影迷已推測，這部獨立電影或會有魁隆出現，至少在劇情上或會提及他。

有指安祖蓮娜祖莉在《永恆族》飾演Sersi（左一）。（Marvel Comics）

該報道續指出，如果奇洛李維斯落實簽約的話，他將與飾演「Sersi」的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、傳飾演「Ikaris」的理察麥登（Richard Madden）、巴基斯坦裔美國演員Kumail Nanjiani及韓國演員馬東石。據了解，Marvel Studios仍希望多羅致一位亞洲男演員擔任主角。除了男演員外，他們仍計劃招攬最少兩名女演員去飾演「Piper」及「Karen」。

韓國演員馬東石都會參演《永恆族》，但其角色仍然未公布。（《屍殺列車》劇照）

據了解，Marvel Studios曾希望奇洛李維斯在《Marvel隊長》中飾演Yon-Rogg，可是最後由於拍攝時間與《殺神John Wick 3》撞期，最終無緣參演。而他曾在受訪時表示有興趣參演另一部漫畫電影，又曾公開稱讚Marvel電影，或者今次是奇洛李維斯參演Marvel的好機會。