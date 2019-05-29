《復仇者聯盟4》後續發展早埋伏線？　10件關於《永恆族》的事

《永恆族》（The Eternals）應該是繼《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，Marvel電影宇宙（MCU）的第一部重點電影。卡士方面將由「黑魔后」安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以及「Robb Stark」Richard Madden主演，甚至傳出《屍殺列車》馬東石也將加盟。

先前Marvel總裁Kevin Feige也提及，《永恆族》電影將擁有壯闊的史詩感。一段跨越千年的史詩故事搭配強大卡士，光是如此就很值得期待對吧？如果你對《永恆族》還不太熟悉，以下是簡單的入門指南，讓你輕鬆了解Marvel英雄神話。

《永恆族》暫訂於2020年上映。（漫畫截圖）

一、Jack Kirby在DC漫畫短暫待了一下之後創作出了《永恆族》

Marvel漫畫傳奇人物Jack Kirby在DC漫畫曾短暫待了一段時間，當時他為DC創作了《新眾神》（New Gods）系列，當他之後從DC回到Marvel之後，開始着手創作《永恆族》系列，而靈感就是來自DC的《新眾神》系列。

特別的是，一般來說，漫畫通常會找來一位編劇以及一位美術師，讓他們能夠分工合作，但Jack Kirby卻獨自完成了這系列。

Marvel漫畫傳奇人物Jack Kirby。（Marvel.com）

二、他們是由天神族所創造的物種

「永恆族」被形容為創造人類後的下一個演化階段，而這一切都是由天神族（Celestials）主導，他們從地球上挑選少數的物種，打造為永恆族。Marvel粉絲對於天神族可能有一定認識，因為《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）裡，Peter Quill的生父Ego正是天神族。

「星爵」Peter Quill的生父Ego就是天神族。（《銀河守護隊2》劇照）

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