「吉卜力」展覽8月登陸香港　《龍貓》《天空之城》經典場景再現

吉卜力電影陪伴大家成長，不少影迷都曾寄望可以置身這個奇幻世界。如今，大家終於有機會夢想成真，因為今年8月，《吉卜力的動畫世界》將登陸香港，以逼真的立體場景，為觀眾重現電影中一幕幕膾炙人口的經典，實現各位粉絲藏在心裡已久的願望。

吉卜力電影陪伴大家成長，不少影迷都曾寄望可以置身這個奇幻世界。（網上圖片）

今次《吉卜力的動畫世界》一共有八大展區，分別為《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》、《百變狸貓》、《幽靈公主》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》。每個場景均由吉卜力工作室原班人馬製造，並由日本專業團隊遠赴香港監督，以「盒子藝術」（Box Art）營造場景的立體感，呈現高畑勲導演與宮崎駿導演作品的精髓，從事令觀眾恍如置身電影中，讓大家化身電影一角，與戲中角色盡情互動。

《千與千尋》中的無臉男。（《吉卜力的動畫世界》官方圖片）

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這世界巡迴展覽之前在外地已吸引了逾過百萬參觀人次，今年8月登陸香港，相信會掀起撲飛熱潮。

活動詳情：

日期：2019年8月3日 – 11月3日

時間：11:00 am – 22:00 pm

地點：Portal 6311，九龍灣常悅道18號

網頁：www.ghiblihk.com