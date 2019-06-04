【生前約死後】余香凝大讚馬浚偉執導能力超強：希望佢再搵我！

馬浚偉首部電影作品《生前約死後》五月初開鏡，日前已經如期完成拍攝，進入後期工作，確保十一月份正式上映。身為出品人兼製作人的馬仔早前筵開6席煞科宴，慰勞幕前幕後全體人員，席間馬老闆更派大利是，人人有份皆大歡喜。

馬浚偉首部電影作品《生前約死後》五月初開鏡，在全體工作人員鼎力合作之下，如期完成拍攝。

馬仔坦言整個過程既艱辛但又開心，因為資金有限、時間有限，必須充分把握每分每秒，不能超支。他感動和感恩整個團隊非常專業、投入、稱職，堅守崗位完成拍攝工作。「好像發了一場夢，想不到一轉眼便完成拍攝，我是電影初哥，首次做導演，面對挑戰實在很大，而我對自己要求極嚴，對工作人員要求也極高，樣樣講求速度、質素，絶不能粗製濫造，慶幸我找到的團隊專業又出色，大部分都是好朋友，全力支持投入，無論哪一個部位皆能完美配合，令影片能夠預期完成拍攝。」

女主角顧美華已簽馬浚偉為經理人，她對這個「兒子」的雄心和拼搏 佩服得很，笑言只要能力所及，必作全面配合。

有份參演的余香凝感謝馬生賞識賦與重任，佩服他的毅力和魄力，首次執導已顯現強勁能力，「看得出他做足充分功課，一切在掌握之中，他有一本簿仔，記錄所有拍攝程序及各部門分工，一埋位便即開機，一分鐘也不會浪費，甚至可以提早收工。更難得是他很照顧演員感受，拍情緒戲時教足戲排好位，掌握得宜一take過，減輕演員負擔，聞説馬生明年又開戲，希望他再找我啦！」

余香凝大讚馬仔是一個非常好的導演。

初掌導演筒，馬仔感受至深，要學的東西太多太廣了，一定要不斷學習不停進修，「學而後知不足」，未來有更多改善空間。「目前已有多個劇本在手，雖則涉足其他生意，但對演藝事業仍有百分之二百熱誠，希望明年金像奬能夠見到《生前約死後》獲多項提名，就是最大的鼓舞！」