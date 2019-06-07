【獅子王】新版電影超逼真　導演苦惱唔識分類︰它不是動畫電影

迪士尼近年積極將經典動畫改編成真人版電影，今年繼《小飛象》、《阿拉丁》後，最受影迷期待的相信就是《獅子王》（The Lion King）。 1994 年的經典動畫《獅子王》滿載着大家的童年回憶，繼早前釋出了最新人物海報，眼見很多動物角色都極逼真，有影迷直指電影應該是真獅版而不是真人版。不過，導演莊法來奧（Jon Favreau）就似乎不太認同這個說法。

迪士尼推出「真人版」《獅子王》，有影迷笑指戲中根本沒有真人。（《獅子王》影片截圖）

迪士尼將多部經典動畫改編成真人版電影，《阿拉丁》（Aladdin）大獲好評，而下部就輪到1994年的經典動畫《獅子王》（The Lion King）。但其實更正確來說，《獅子王》並不算真人版電影，事關戲中根本就沒有人，有網民更笑指這應該是「真獅版」電影才對吧！

迪士尼經典動畫《獅子王》於1994年上映，相距至今剛好25周年。（《獅子王》動畫截圖）

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到底新版《獅子王》有冇真動物？

但近日導演莊法來奧（Jon Favreau）接受訪問時，就話對於要怎樣界定新版《獅子王》，連他自己都覺得有點困擾，「很難定義，它不是動畫電影，我也不會說它是 Live-action，更加不是『真獅版』。」他解釋原來新版《獅子王》中，並沒有出現任何真實的動物出現，全部角色都是出自幕後藝術家的手。

導演莊法來奧（Jon Favreau）接受訪問時，對於怎樣界定新版《獅子王》，他都覺得很困擾。（《獅子王》影片截圖）

今次用更先進電腦技術打造

從早前官方的釋出的預告及海報中可見，一眾《獅子王》的動物角色都極為逼真。無論是辛巴、丁滿、彭彭等都栩栩如生，再睇埋其他動物角色的造型，有影迷都講笑話覺得比較似睇緊國家地理頻道（National Geographic）。

據知，新版《獅子王》所用的虛擬攝影技術，其實是與同樣是由莊法來奧執導，2016年的《魔幻森林》（The Jungle Book）相同，CG的效果亦是類同。莊法來奧當年打造的森林動物世界也是很逼真，今次《獅子王》再以電腦特技建構，配合比上次更頂尖和先進的電腦技術，去打造這部新作。

《獅子王》的導演莊法來奧，在Marvel電影中飾演「鐵甲奇俠」的老友「Happy」，《鐵甲奇俠》以及《鐵甲奇俠2》都是由他執導。（GettyImages）

導演莊法來奧表示，他不想事先為《獅子王》落下任何定義，希望觀眾不會先入為主地觀看這部戲。雖然電影沒有半個真人，也沒有真獅出現，但相信這部電影也是依舊令大批影迷期待，尤其請到樂壇天后Beyonce聲演娜娜，金球獎最佳電視劇男主角得主當奴高化（Donald Glover）聲演主角辛巴，陣容已經夠令人興奮吧！