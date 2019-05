【阿拉丁】網民推惡搞版做主題曲　二創陳夕︰已準備埋《獅子王》

迪士尼真人版電影《阿拉丁》近日上映,不少粉絲都指出戲中主角Mena Massoud同Naomi Scott跳得又唱得,早前公開了《阿拉丁》中文版主題曲,由陳偉霆和張碧晨合唱《新的世界》(A Whole New World),雖然有網民指「聽到耳朵流產」,但其實坊間仲有隱藏版《A Whole New World》,唔知大家又有冇聽過呢?