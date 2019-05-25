【阿拉丁】網民推惡搞版做主題曲　二創陳夕︰已準備埋《獅子王》

迪士尼真人版電影《阿拉丁》近日上映，不少粉絲都指出戲中主角Mena Massoud同Naomi Scott跳得又唱得，早前公開了《阿拉丁》中文版主題曲，由陳偉霆和張碧晨合唱《新的世界》（A Whole New World），雖然有網民指「聽到耳朵流產」，但其實坊間仲有隱藏版《A Whole New World》，唔知大家又有冇聽過呢？

「白雪……白雪呢個名真係好難聽，好難聽呀！」（官方照片）

「白雪……白雪呢個名真係好難聽，好難聽呀！」相信大家對呢句說話一定唔陌生，2006年一個名叫「陳夕」的YouTuber上傳一段有關「白雪公主」的惡搞配音版動畫，由於對白抵死又搞笑，當年所推出的《新白雪公主》，《新美女與野獸》、《新灰姑娘》等點擊率都超過二百萬，威力十分之大！

《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》邊個唔識，但坊間隱藏版你又聽過未？（《阿拉丁》劇照）

上月24日「陳夕」突然回歸更開設Facebook專頁，揚言夠10,000人關注才會考慮放新片，當然香港人不負眾望，至今專頁已經儲到約38,000人關注，而且原來「陳夕」所講的新片，正是跟近日上映的《阿拉丁》有關，而二改的歌曲當然是主題曲《A Whole New World》啦！

時下年輕人鍾意去旅行，除了玩仲可以「增廣見聞，繼續增長我胸襟」。（《阿拉丁》劇照）

由「陳夕」二改的《A Whole New World》歌詞夠晒貼地引得網民狂讚，至今有37萬4千人睇過，1萬2千個Like，內容大致講及時下年輕人鍾意去旅行，就算無錢都好想去旅行，借錢都要去，配詞夠精準又啱音，加埋「廢青、旅行、廉航、即興、揈錢」等等字詞，點樣唔吸引網民廣傳兼Like爆呢？

政府宣傳標語都玩埋「還得到先好借」！（「陳夕」影片截圖）

句句都有聲 唱出時下港人心聲

其實第一句已經講中晒大家心聲「每日都想旅行，發夢都想去開心」，而去到由高素瑜（Zody Kou）唱出的女聲部份就更加抵死，似乎有點想營造所謂「港女」感覺，「但無錢堅持要亂揈 月尾我點樣過 行乞咁過 你呢啲正一X街誘惑我」。去到後面一句「就快使晒 又喪碌卡條數勁勁 （幾多錢都借俾你）但我要點樣借 還到先借 我呢鋪變梗乞衣要破產 收嗲啦死八婆！」就連政府宣傳標語都運用得得心應手！而最重要的是唱出了時下「上車甚艱難」，「就算去少幾次（旅行），仍未可以，擔起買樓畢生這大志。」由於整首歌太入腦的關係，令到他都不禁寫下「你班友睇阿拉丁真人版嗰時唔好諗起我」！

「陳夕」表示入場大合場先係最重要的目的！（「陳夕」影片截圖）

包場睇《阿拉丁》 大合唱先係目的

今日「陳夕」接受《香港01》訪問，問到他為甚麼事隔多年突然回歸，他笑指：「太耐無做創作，痕痕地，咪搵啲嘢搞下，揀《阿拉丁》係因為佢就快上真人版（經已上畫），順勢幫佢免費賣下。」而早前他在Facebook專頁上開設投票問粉絲願唔願意和他包場睇《阿拉丁》，他認真表示：「堅會包場，依家搵緊地方，想一齊睇嘅朋友唔好睇住，等我！同埋大合唱先係重點同目的，橫掂要等首歌，順便一齊睇埋戲。」

相信《獅子王》又會成為經典貼地二次創作！（「陳夕」影片截圖）

爆料早已預備好《獅子王》

除了《阿拉丁》7月更會有《獅子王》上映，「陳夕」爆料表示其實《獅子王》一早已經預備好，預告都已經有得睇，「日日都要晨咁早死去返工，攰到我趴街，其實我嗲哋會唔會偷偷地收埋幾十億身家，專登唔話俾我知呢？」明顯地今次就係講打工仔以及窮L的辛酸！

相比起十多年前的「白雪呢個名真係好難聽」，其實近來的二次創作較為貼地，問到他現時玩詞會不會有分別時，他指：「同十幾年前已經好唔同，以前會係講啲無聊低能嘢多，內容通常無乜意思，純粹係反轉原意，由魔雪奇緣開始，依家會有內容，反映緊現時社會上嘅狀況。」

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坊間隱藏版「陳夕」《A Whole New World》