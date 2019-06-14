【九龍不敗】畏高張晉被倒吊澳門塔　「大家都打得好High」

由陳果執導、張晉、鄭嘉穎、劉心悠主演的魔幻警匪動作電影《九龍不敗》，將於6月20日上映。今次戲中的反派會由外號「蜘蛛人」，獲16連勝的UFC拳王Anderson Silva主演。其中壓軸決鬥場面，與張晉在澳門觀光旅遊塔開戰，而為拍攝這場戲，兩人被吊至十層樓高，對畏高的張晉來說好有壓力！

壓軸對戰在澳門塔進行，兩位都用上不少實戰技處理，令大家歎為觀止。（官方劇照）

有畏高的張晉直言感覺似玩命，但因這場是二人終極一戰、要表現得非常亢奮，唯有頂硬上：「Sliva會在空中踢我一腳，第一下他驚整傷我有留力，到他真的出力時我整個人被踢到飛起！到我打他時，他又不停叫Hit me! Hit me！因為他需要有痛的感覺才演到那種情緒，所以這場戲大家都打得好high，加上當時大家都無衫著又露紋身，好有男人間決鬥感覺！」

雖然有CG輔助，但拍攝時都要實地取景。（官方劇照）

首度由擂台轉到上大銀幕的Silva，形容這場口是自己最愛，平時台上實戰的他，只需做好出拳、踢腿等招式就可以，但拍電影就要遷就角度和鏡頭：「以前大銀幕見到演員從貨車跳下，而今日我是在高塔跳落去，感覺好神奇！」

張晉的一身肌肉，好有爆炸力。（官方劇照）