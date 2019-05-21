【九龍不敗】陳果要呈現香港特色　張晉專登拍一幕輕鐵出軌？

由陳果執導，張晉、鄭嘉穎、劉心悠、鄧麗欣、陳鈺芸等演出的電影《九龍不敗》，現定於6月20日上映。電影並非典型的警匪動作片，而係刻意加入很多魔幻成份。此外，向來喜歡加入本土原素的果導，專登將故事選定在天水圍發生，並特意加入輕鐵元素。陳果：「想打得嚟有香港特色，所以想到反轉輕鐵。」莫非鐵路出軌就係香港特色？

陳果原來想借真正的輕鐵拍攝，但因種種理由不獲借出，要搭建1比1模型拍攝。（《九龍不敗》劇照）

戲中張晉和陳鈺芸（JuJu）會在輕鐵對打，這是電影一大賣點，不單在輕鐵大打出手，過程中輕鐵更會出軌翻轉。陳果起初都想節省成本，詢問過輕鐵方面能否在其車廂拍攝，但由於環境所限，最終都係要搭建1比1輕鐵車廂拍攝。陳果︰「輕鐵這場打戲，以香港武打來說都幾有突破性，加上輕鐵有香港特色，但拍攝起來都比較辛苦，因當中涉及工程學，翻滾時仍然要在打。」

輕鐵在翻滾中，但張震都要繼續打。（《九龍不敗》劇照）

對演員來說，在一個翻轉中的輕鐵車廂內打鬥，是一大挑戰。張晉坦言都打到冇方向感：「斜度、速度連貫性加起來，還要在狹窄輕鐵車廂內打，有時候哪邊是上面哪邊是下面都不知道，但愈是難拍，出來效果愈好，看起來更刺激！」