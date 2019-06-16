【緊急救援】彭于晏陳家樂再合作　彭于晏︰每一天都很關心他

英皇電影現身第22屆上海國際電影節，並由英皇集團主席楊受成博士親自督軍，率領《緊急救援》《感動她77次》及《解放了》三大劇組走紅地毯，氣勢一時無兩。楊老闆更非常有信心表示：「全部都是認真用心的製作，相信觀眾一定喜歡。」

電影《緊急救援》鐵定出年上映。( 預告截圖)

萬眾矚目的《緊急救援》，由林超賢導演，彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、藍盈瑩、陳家樂主演，在14日晚舉行盛大發布會，宣布鐵定2020年大年初一（1月25日）於內地強勢開畫。發布會上更率先播出精彩預告。

彭于晏、導演林超賢、楊授成博士及陳家樂一同出席電影節。（官方相片）

預告片中見到不少救援人員的訓練埸面。( 預告截圖)

為《緊急救援》踏足上海電影節的紅地毯，陳家樂顯得相當興奮：「拍完這齣戲後，一直都沒跟導演與一班演員相聚，今次難得有機會見面， Eddie（彭于晏）很忙，拍完《緊急救援》後，立即要開另一部戲，這次來上海電影節，雖說是工作，也像放了幾日假期。」

好有氣勢。(預告截圖)

Eddie與家樂曾在《破風》合作過，看到家樂上次嚴重受傷，一直都很關心他，這次再合作《緊急救援》， Eddie很怕家樂會再有意外，每一天都很關心家樂，令家樂非常感動，「他真的待我如好朋友，這次幸好沒有受傷，劇組的安全裝備做得很好，每天還要塗防火漿，身體受到足夠保護，所以當猛火撲面時，要克服的是那份恐懼感。」