【風再起時】梁朝偉郭富城現上海電影節　導演爆偉仔日練琴10小時

第22屆上海國際電影節近日舉行，昨晚美亞娛樂公布新片計劃，當中包括由翁子光執導及編劇的《風再起時》，兩大影帝梁朝偉與郭富城聯同女主角杜鵑一同現身為電影造勢。

城城肉緊捉實偉仔，兩位似乎幾friend底。（視覺中國）

梁朝偉與郭富城入行多年，卻原來從未同台演出，今次《風再起時》將兩位影帝拉攏一起，雙方都表示期待已久，終於在翁子光的電影裡實現合作。偉仔表示，很欣賞城城主演的《踏血尋梅》，剛巧這部在香港電影金像獎拿下多個大獎的作品，都是由翁子光執導，而今次合作導演給予演員很大自由發揮空間。席間，偉仔與城城有講有笑，二人擺甫士讓傳媒拍照時，更擺出親密姿態，相當搞笑。

（左起）譚耀文飾演「顏洪」、郭富城飾演「磊樂」、梁朝偉飾演「南江」、周文健飾演「胖子乙」。（電影劇照）

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在台上分享，導演翁子光笑說今日來是要表揚梁朝偉，事源戲中角色他要不時在彈鋼琴，最初導演都叫他隨便彈事後會有工作人員樂手配樂，但斷想不到配樂師發現，偉仔的彈指動作跟音樂完全吻合。原來偉仔並沒有隨便彈奏，而是每日練琴8至10小時。翁子光︰「起初他每日練完都打電話來罵我，說很辛苦，但後來他是致電來多謝我，他真的非常勤力。」

梁朝偉在戲中有不少彈琴場面，而且全是真人彈奏。（官方劇照）

《風再起時》講述60年代兩大探長磊樂（郭富城飾）與南江（梁朝偉飾）的事跡。二人一文一武完美配合下，爬上總華探長的位置，領導過萬名警察及控制罪犯活動，可是一山始終不能藏二虎，二人鬥個你死我活之際，廉政公署的出現，為這個隻手遮天的局面帶來衝擊。