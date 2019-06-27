【娃鬼回魂】特朗普係創作靈感？　新版Chucky唔似同佢撞樣咁簡單

7月將會有兩個恐怖娃娃輪住夾擊影迷，一個是「詭娃安娜貝爾」，另一個就是《娃鬼回魂：魅來世界》(Child’s Play)的卓奇（Chucky）。 最新一集《娃鬼回魂》已在美國上畫，影評相當不錯，但有不少觀眾就指今集的娃鬼卓奇竟然與美國總統特朗普撞樣，戲中演員都有回應，童星Gabriel Bateman更一句「突破盲腸」。

《娃鬼回魂：魅來世界》已在美國上映，有網民指今集的娃鬼卓奇竟然與美國總統特朗普撞樣。（《娃鬼回魂：魅來世界》劇照）

《娃鬼回魂：魅來世界》這個經典系列已經推出超過30年，新一集電影已在美國上映，有外媒報道大讚電影充滿「娛樂性豐富的惡趣味」，令人毛骨悚然。但有影迷更指出新版娃鬼卓奇個樣竟然與美國總統特朗普外貌很相似，難道導演真的是以特朗普為創作藍本？

有不少已入場的觀眾指外表Chucky與美國總統特朗普似樣，你又覺得似唔似？（GettyImages）

「Chucky不只外表跟特朗普相似」

有入場看過電影的影迷指出，卓奇除了外表跟總統特朗普撞樣，更指卓奇性格狡猾，古靈精怪的作風，也令他們區聯想起特朗普。有外媒問道戲中主角的看法，女主角柯布莉柏莎（Aubrey Plaza）就回應透露︰「大家都察覺到嗎？有幾次我都覺得非常相似！我甚至可能因此而爆肚改了一些對白呢。」

而聲演卓奇的麥咸美（Mark Hamil）就話︰「的確幾神似，現在回想起來卓奇愈來愈得人驚了。」

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童星一句「突破盲腸」

而戲中飾演卓奇主人的童星加百利比得曼（Gabriel Bateman）就「突破盲腸」：「卓奇勁得人驚！邊個夠Donald Trump恐怖呀？」有份演出的布莱恩泰里亨利（Brian Tyree Henry）亦有幽默地回應，「Chucky令人毛骨悚然」，又反問大家「（比起Donald Trump）誰比較怪異？你明白我在說甚麼吧？」



到底《娃鬼回魂：魅來世界》有幾多情節與Donald Trump有關？導演拉斯克夫伯格（Lars Klevberg）就表示自已曾聽過兩者相似的說法，但就未有回應有否參照特朗普的外型去塑造卓奇，所以到底有幾似可能就要留待電影在港上映時便才能揭曉。

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《娃鬼回魂》自1988年第一集推出以來大受歡迎，當中的娃鬼卓奇表面看似可愛，但實際上卻是被殺手附身的恐怖娃娃，外表邪惡又帶點抵死，一直深受影迷愛戴，而新作中的卓奇是一隻叫作Buddi的智能公仔。智能卓奇的外型比初代卓奇友善，但當他有殺意的時候，眼睛就會變成紅色，而他本身內置高科技識別系統及WiFi等功能，令他成為完美殺人機器，可以連接智能網絡向人類大開殺戒。如今被指貌似特朗普，不知會否令卓奇更添恐怖感？