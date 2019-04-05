【娃鬼回魂】最新預告出爐　 Mark Hamill加盟聲演殺人娃娃Chucky

《娃鬼》系列（Child’s Play）中的經典娃鬼Chucky自1988年２首度亮相後大受歡迎，《星戰》系列男星麥咸美(Mark Hamill)早前發放影片，親自宣佈將會為新作《娃鬼回魂：魅來世界》聲演此深入民心的角色，他將聯同影星Aubrey Plaza、Brian Tyree Henry 及童星Gabriel Bateman 一同帶觀眾投入現代版的《娃鬼》世界。

《娃鬼》系列(Child’s Play)中的經典娃鬼卓奇(Chucky)自1988於電影首度亮相後大受歡迎，今年再度恐怖回歸。

麥咸美除了飾演《星球大戰》（Star Wars）系列天行者（Luke Skywalker）一角而聞名之外，為 《蝙蝠俠》相關作品中的反派角色「小丑」（Joker）配音也是他的標誌性演出，難怪監製Katzenberg也開聲大讚﹕「能夠邀請到他為如此經典的角色獻聲實在太幸運了。他是個極具天賦的演員，會傾盡精力接受這個挑戰。」

《星戰》系列男星麥咸美(Mark Hamill)，將會為新作《娃鬼回魂：魅來世界》配音。

《娃鬼回魂：魅來世界》由《Polaroid》導演Lars Klevberg執導，講述單親媽媽Karen（Aubrey Plaza 飾）送了一隻玩具人偶給她的兒子Andy（Gabriel Bateman 飾）當禮物，卻沒想到玩偶竟然有著極邪惡的本性。電影將於7月在港上映。