【吉卜力展覽】尖沙咀特設體驗區　兩米高扭蛋機登場龍貓驚喜現身

轉眼間，日本吉卜力工作室由創辦至今已經有35年，製作過的動畫都非常受歡迎，陪伴很多人成長。 今個夏天吉卜力工作室將會舉行一系列的展覽活動，第一波率先來到尖沙咀1881公館，帶着多個膾炙人口的吉卜力經典角色，打造一個「吉卜力體驗區」和大家熱熱身。

龍貓驚喜現身，非常可愛！（劉浩樂、吳雋攝）

《吉卜力的動畫世界》展覽將會在8月登場

吉卜力工作室創作出不少經典角色，趁着35週年，為香港人帶來一個「吉卜力之夏」。《吉卜力的動畫世界》展覽將會在8月登陸九龍灣展區，展覽將會分為八大展區——《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》、《百變狸貓》、《幽靈公主》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》。每個場景均由吉卜力工作室原班人馬傾力打造，日本專業團隊來港監督組裝、調校特效，保證一絲不苟。

吉卜力特色下午茶每套$650港幣，兩位份量。（劉浩樂、吳雋攝）

龍貓主題的特色下午茶 多個花藝裝置

就在8月的展覽登場之前，吉卜力這次就率先在尖沙咀1881公館，舉行「吉卜力體驗區」，率先和影迷熱身，讓大家預覽即將舉行的一系列吉卜力主題活動。在1881公館，將會設立以龍貓為主題的特色下午茶，歎完一個個精緻的鹹點和甜品後，更可以出花園打打卡，兼欣賞以吉卜力不同角色為題的花藝裝置。

點撃即睇更多尖沙咀「吉卜力體驗區」：

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仲有兩米高扭蛋機

又飲又食影埋相，都未能滿足你？粉絲一定不能錯過，將會獨家在1881公館展出的兩米高扭蛋機，隨時可以扭出多個吉卜力工作室角色的小擺設，包括：「龍貓」、「波兒」、「無面男」等等。而日前（26日），大會舉行傳「傳媒優先體驗區」時，更特別請來咖啡師，沖出「龍貓」及「無面男」的咖啡拉花；有表演團體即場唱出著名吉卜力經典歌曲，最後更有「龍貓」驚喜現身。

更多《吉卜力的動畫世界》香港站展區靚相：

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活動詳情：

《吉卜力的動畫世界》1881公館體驗區

日期：2019年6月28日開始 直至另行通知

地點：九龍尖沙咀廣東道2A號1881公館中庭

《吉卜力的動畫世界》香港站

日期：2019年8月3日 – 11月3日

時間：11:00 am – 22:00 pm

地點：Portal 6311，九龍灣常悅道18號

網頁：www.ghiblihk.com

查詢熱線： +852 2314 4228