【花椒之味】鄭秀文素人演繹由服裝開始　服指︰下了不少苦功

電影《花椒之味》，由許鞍華、朱嘉懿監製，麥曦茵導演及編劇，鄭秀文(Sammi)、賴雅妍、李曉峰主演，改篇自張小嫻的《我的愛如此麻辣》原著小說，由三位中、港、台女演員演出三姊妹。

同父異母的三姊妹，一場喪禮令三人聚首。（官方劇照）

今次擔任監製的許鞍華（Ann導），向來甚少做監製，這次肯答應主要是欣賞麥曦茵的才華，全因看過她的處女作《烈日當空》，便開始欣賞她。另外作品的題材亦很有感覺，Ann導：「我認為現在電影業的艱辛時刻，應該把大家的資源結合起來才可以找到突破口。」

三姊妹在父親過身後才相見。（官方劇照）

戲內Sammi、賴雅妍及李曉峰飾演同父異母的三姊妹，三人分別居住在中、港、台三地。Sammi當初看到張小嫻的原著時，已經很有感覺，因此一直也希望演活故事中的角色。即使在戲中她需要以一身素服示人，與她平日的形象截然不同。在戲中她飾演如樹一角，由頭到腳都穿得簡潔，美指張兆康為此亦下了不少苦功，才將Sammi身上的光芒掩蓋，洗盡铅華，演繹出戲中大姐一角。而她亦是戲中唯一一個懞然不知父親在內地及台灣均育有一女，直至父親去世的一刻，她才從父親的手機中赫然發現原來自己還有兩個同父異母的親妹妹。

Sammi這個素人形像，下過不少苦功。（官方劇照）