港產片《人魚傳說》紅遍台灣　鍾麗緹獲封最靚美人魚

迪士尼早前宣布開拍真人版《小魚仙》（The Little Mermaid），日前落實起用19歲女演員Halle Bailey扮演美人魚「Ariel」，其外型與動畫版幾乎完全不一樣而備受爭議，不少網民更直指要換人。 其實香港都有拍過美人魚題材的電影，當年找來女神鍾麗緹主演，其美人魚造型可謂靚絕其他版本，成為影迷心目中的經典。

鍾麗緹嘅美人魚造型太經典。（網上圖片）

1994年上映的《人魚傳說》由羅文執導、鍾麗緹、鄭伊健、金城武及麥家琪等人主演，講述人魚小美（鍾麗緹 飾）拯救在大海遇溺的阿志（鄭伊健 飾），阿志誤將小美的魔法珍珠吞下肚，令小美無法下沉回大海，只好扮成學生到阿志任教的學校上課，以奪回珍珠。二人相處之下漸生情愫，但小美的人魚身份先後被校長等人發現，施計使她原形畢露並捉走她以圖利，最終阿志與其他學生成功救出小美，但二人又要面對分離……

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雖然《人魚傳說》並非大製作，但鍾麗緹的人魚造型相當逼真，據悉她的人魚裝花上60萬港元由美國訂造，按照鍾麗緹的三圍尺寸特製，合身之餘質感亦佳，事隔廿幾年再看亦不覺核突，加上當年24歲的鍾麗緹顏值及身材都在最佳狀態，成就出這位歷年來最出色的美人魚。

鍾麗緹相隔廿幾年後再扮美人魚

重溫全盛時期的鍾麗緹

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以當年港產片高峰期來說，《人魚傳說》收325萬票房著實強差人意，也許是題材太新穎，而鍾麗緹與鄭伊健亦稱不上是巨星級，金城武甚至還只是個在港產片演配角的過江龍，難怪成績不佳，但這部片在台灣卻意外爆紅，令鍾麗緹在寶島人氣急升，往後當地電影頻道都不時會重播這部作品。