【小魚仙】人魚公主竟唔係Zendaya　網民反應兩極：童年回憶崩壞

近年迪士尼將多部經典動畫，改編成真人版搬上大銀幕，早前上映的《阿拉丁》（Aladdin）大獲好評，更令飾演「茉莉公主」的Naomi Scott紅遍全球。 早前已宣布會開拍真人版的還有《小魚仙》(The Little Mermaid)，近日亦有關於選角的消息傳出，但女主角由誰來演就一直未有定案。如今迪士尼終於公布選角，但被不少網民追捧、盛傳會出演的Zendaya最後竟落選了，輸給以下這位女新星，令不少影迷大感驚訝。

雖然「Ariel」原來角色有一把紅髮及白皮膚，但新版角色或許能帶給大家更多新鮮感。（《小魚仙》動畫圖片）

反派及珊瑚魚等選角夠神似

迪士尼近年積極將經典動畫拍成真人版電影，繼《小飛象》、《阿拉丁》即將上映的仲有《獅子王》。而接着最受粉絲期待之一的，相信非《小魚仙》（The Little Mermaid）莫屬。近日有外媒報道指，迪士尼已經落實由曾經主演《凸務MADAM》(Spy) 的Melissa McCarthy，飾演戲中擁有八爪魚下身的反派女巫Ursula。



而常伴在「人魚公主Ariel」身邊的好友珊瑚魚Flouder及海鷗Scuttle，有指就會分別由《奇蹟男孩》（Wonder）的童星Jacob Tremblay和《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的亞裔饒舌歌手及女星Awkwafina亦有份參與《小魚仙》真人版電影。

+ 5 + 4 + 3

終於落實女主角係Halle Bailey

但女主角方面，卻一直遲遲未有定案，如今迪士尼終於落實「人魚公主Ariel」，將會由現年19歲的美國女歌手Halle Bailey來主演。Halle更在Twitter貼出相片與大家分享這個好消息，特地貼上一張黑人版人魚公主的圖片，更寫道：「夢想成真！」。

Halle Bailey落實主演「人魚公主Ariel」，Halle親自在網上跟大家分享這個消息。（Twitter相片）

圖左的Halle Bailey，是美國黑人姊妹花組合Chloe×Halle的成員。（GettyImages）

事前呼聲好高的Zendaya竟然落選

其實事前有不少網友都推舉在《蜘蛛俠：決戰千里》飾演「MJ」的Zendaya，來扮演人魚公主Ariel。因為Zendaya除了在《蜘蛛俠》中有不錯的演出，曾經在《大娛樂家》(The Greatest Showman)，也是唱得又跳得，不少影迷都覺得她很適合演出「Ariel」這角色。

事前被受吹捧的Zendaya，最後竟落選。（GettyImages）

點撃睇更多「MJ」Zendaya的靚相：

+ 10 + 9 + 8

Halle Bailey有齊「Ariel」的特質

雖然Zendaya最後落選，但她也有在Twitter上恭喜獲選成為「人魚公主」的Halle Bailey。年紀輕輕的Halle Bailey是美國黑人姊妹花組合Chloe×Halle的成員。據知，她之所以擊敗Zendaya等對手，首次擔正演女主角，是因為導演Rob Marshall覺得，Halle Bailey在眾多候選演員中，最能包含「Ariel」的特質，「性格純真，青春也有潛力」，加上她本身就是歌手，所以很適合演這個角色。

不過，對於迪士尼一改原著故事，角色由白人紅髮的形象，改成黑人版，網民就有不同意見，有人覺得這符合現今荷里活重視多元種族的風氣；但也有人覺得《小魚仙》的故事來自丹麥，所以即使選白人來演，也沒甚麼問題，擔心如今真人版的轉變會令童年回憶崩壞。