【驅魔使者】朴敘俊重現MMA格鬥選手身形　IG再加碼Show肌派福利

近日韓國在電影和電視劇方面都不乏驅魔題材的作品，今次韓國方面再度推出跟鬼怪有關的電影《驅魔使者》，更斥資90億韓圜（約港幣6,000萬），誓要打造韓版《魔間行者》！ 今次電影更由人氣演員「國民男友」朴敘俊爆肌演出，他在《上流寄生族》只是客串演出當然唔夠喉！今次他在《驅魔使者》中化身為時代下的命定使者，對抗邪惡，真係好似《魔間行者》的奇洛李維斯㗎！

上星期朴敘俊發放粉絲福利，在個人Instagram上傳一張爆肌照。（朴敘俊IG圖片）

重現MMA格鬥身形

《驅魔使者》將於8月22日在香港上映，不過有留意開朴敘俊Instagram的粉絲一定會睇到佢自爆爆肌相！事關今次在戲中都有大量動作戲，更會重現他早前在電視劇《三流之路》扮演過的MMA格鬥選手裝扮，同時他也以為自己對MMA格鬥駕輕就熟，不過今次拍攝照樣大喊辛苦，他透露：「因為之前有嘗試過動作戲，所以讀劇本時會覺得這程度應該還可以應付。但隨著拍攝日子一天天地過去，驚覺每場動作戲都無法一天完成。而且每每要注意臉的角度和表情，真的不簡單！」

朴敘俊今次扮演驅魔使者一樣好型！（劇照）

由於電影涉及神幻成份，每個表情動作都要配合電腦特技，朴敘俊說：「每當要進入拍攝時，都感到很疲憊。我們電影的重點就是CG特效，想像當下的場景進行拍攝也很有難度。但拍攝結束後，真的覺得自己成長了很多。」而金周煥導演開玩笑地說：「朴敘俊這次相當辛苦，被我騙來拍這部作品，但我相信他之後也會想繼續跟我合作。」

電影風格似Marvel

朴敘俊表示這次接拍《驅魔使者》是因為覺得現今觀眾都非常推崇Marvel電影，曾想過韓國是否也能製作出那樣精彩的作品，讀過《驅魔使者》劇本後提及：「我心想這應該是在我現在這個年紀，能展現出最強悍形象的角色。與導演討論後，發現故事背後隱藏了很深邃的意思，是相當值得挑戰的角色。而且也能讓觀眾們在視覺效果、故事性上感到津津有味。」

同戲更有新生代男演員禹棹煥演出《驅魔使者》。（劇照）

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