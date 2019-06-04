【上流寄生族】上映4日入場人次突破300萬　原來朴敘俊係始作俑者

史上首部勇奪康城影展最高榮譽金棕櫚大獎的韓國電影《上流寄生族》，自從5月30日在韓國上映，一連5日輕鬆穩座票房No.1。 導演奉俊昊這次是第四度與國民影帝宋康昊合作，再加上李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹及張惠珍等實力演員參與，相信會是影迷今年最期待之一的韓國電影。

電影在韓國上映後，每日的票房都相當亮眼，作品以黑色幽默方式，講述社會向上流動的問題。（《上流寄生族》劇照）

《上流寄生族》早前公開了電影海報，所有演員都被遮著眼睛，增加懸疑的味道，令人對電影有不少的想像。而演員崔宇植和朴素丹更分別都上載他們一眾遮掩眼睛的照片到社交媒體，不約而同的都是用「分享幸福」為題。看過《上流寄生族》的觀眾，亦於網上分享遮眼的照片，令人好奇這是否跟劇情有關呢？

崔宇植及朴素丹，都有在社交平台上載眾人被遮眼的海報。（IG相片）

電影公司日前釋出最新預告，透露更多電影的細節，講述兩個一貧一富家庭的命運如何交織，怎樣「共享」生活。《上流寄生族》最新預告由宋康昊飾演的窮爸爸基澤一家開始，直至朴叙俊介紹窮二代基佑（崔宇植 飾）進入富家庭為補習老師，以一個始作俑者身份登場，成為兩個家庭交織的契機。

導演奉俊昊跟演員們四出謝票。（IG相片）

電影在康城影展首映的時候，不少媒體表示這是一個混合不同類型的電影，而單單看預告已經看到不同的類型，先是喜劇再到懸疑，而導演早前接受訪問時表示：「對於鬧劇這個形容詞，我現在既不肯定也不否定。我覺得這值得大家猜測。」現時所有釋出的物料當中都蘊含不少令人想像的空間，亦十分切合導演不希望大家外洩劇情的請求。