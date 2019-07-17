【反斗奇兵4】小叉唔係垃圾率先有獨立動畫　片尾對白原來有玄機

《反斗奇兵4》（Toy Story4）這個系列在1995年推出後，不經不覺已經陪伴大家超過20年。不少影迷都表示今集看得很滿足，新舊角色共冶一爐，劇情又感動。當中最矚目的新角色，非小叉（Forky）莫屬，近日官方就宣佈小叉率先跑出，會推出獨立作品，仲會保持佢戲中性格，會繼續狂問問題！

今集《反斗奇兵4》其中一個最搶眼新角色，一定是「小叉」吧！（toystory/IG相片）

新玩具「小叉」超矚目

《反斗奇兵》在香港有不少粉絲，電影一上映以已成為票房冠軍，開畫日票房高達1,275萬港元，上映4日已經衝破3,449萬港元。

「我為你們介紹，小叉！」胡迪在戲中這樣跟一眾玩具，介紹新玩具「小叉」，這個由Bonnie親手整的叉仔，由於用廢物循環再造，一開始覺得自己是垃圾，非常不習慣成為人類的玩具，搞出不少笑話。這位「小叉」也就像小朋友一樣，不斷向胡迪問問題，了解這個玩具世界。

胡迪跟大家介紹新朋友。（toystory/IG相片）

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「小叉」獨立作品將於11月推出

而「小叉」這關鍵的人物在《反斗奇兵4》這樣搶鏡，官方早前已宣佈11月將會在自家串流平台Disney+推出「小叉」的獨立動畫，名為《Forky Asks a Question》。動畫將由電影英文版配音Tony Hale繼續配音，一共會有10集。在劇中將會Keep住他那顆好奇心，會想到千萬個問題。節目以小朋友觀眾為對象，每集都會問不同問題，例如：「甚麼是時間？」、「太陽點解從東面升起？」等等。喜愛小叉的粉絲，一定不能錯過！

官方早前已宣佈11月將會在自家串流平台Disney+推出「小叉」的獨立動畫，《Forky Asks a Question》。(影片截圖)

片中尾段呢句對白原來有意思

而其實在《反斗奇兵4》的結尾，亦暗藏不少玄機，為之後的作品鋪路。當中講到胡迪決定要離開一眾玩具以及主人Bonnie，與牧羊女寶貝在外邊自在過活時，老友巴斯光年在露營車上望着胡迪的身影，說了一句︰「太空戰士」；而胡迪當時也看着車子說「一飛沖天」，這句當然是《反斗奇兵》的最強金句，但其實原來背後有更深的意思。

更多《反斗奇兵4》精彩畫面：

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當時巴斯並沒有打算要飛天，為何道別要說這句話呢？其實「太空戰士一飛沖天」的英文版本是「To Infinity and Beyond」，意思即是「比無限更遠大、無邊際」。這也是意味當胡迪決心要成為「走失玩具」，二人即使未能日見夜見，一起生活，但他們的友誼也是「To Infinity and Beyond」，沒有限制，不會因為所在哪裡而影響，也有網民指亦等同於《反斗奇兵》系列不受限制，有機會無限地創作下去，不一定要有第5集才可創作下去。