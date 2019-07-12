【反斗奇兵4】網上瘋傳造型放大圖　驚見15個令你佩服Pixar的細位

大人細路的粉絲都等了很久，《反斗奇兵4》終於在港上映，這個系列在1995年於美國推出，至今來到第4集，不經不覺已經24年，絕對是陪住幾代人成長。 不少影迷都大讚相隔9年，再迎來這集電影，劇情角色完全沒有令大家失望，當中更有眼利的粉絲從玩具的造型照發現，Pixar精心打造的玩具，質感超逼真，而且為了連戲，所花的心思絕對不少！

《反斗奇兵4》終於上映，一眾新舊玩具都齊集，非常熱鬧。（《反斗奇兵4》劇照）

「胡迪」件格仔衫紋路未對齊？

從Pixar公開的造型照來看，玩具的外型﹑配飾﹑衣服材質和皮膚的質感完全是反映了Pixar的用心，放大來看更能看到他的細緻度。能夠打造出一個個栩栩如生的角色，簡直看得一眾影迷嘆為觀止。

「胡迪」曾在《反斗奇兵2》，被主人安仔（Andy）不小心弄斷了手臂，所以在《反斗奇兵4》中我們可以看到「胡迪」的手臂縫線並不是完美的。這正正就是因為「胡迪」手臂縫線曾被弄斷，經過玩具修補師重新縫好後，可以看到曾經修補的痕跡，格仔襯衣的紋路也因此沒有對齊。

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「巴斯光年」貼紙甩甩地 背後原因係……

另一元老級玩具「巴斯光年」，已經陪件了大家至少24年，可想而知他都會有些歲月痕跡。放大看，他的外殼已經有滿滿的刮痕，很有舊玩具的感覺。尤其是「巴斯光年」曾在1995年的《反斗奇兵》中提到，他在電視廣告上發現自己原來只是玩具，並見到自己披口的太空貼紙，感到極度失落，所以他身上的貼紙不如新玩具般貼服也合情合理。

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